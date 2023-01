Einführung von aiSim 4 – das ultimative Tool für die ADAS/AD-Validierung

German Japanese

Die Validierung einer Software für automatisiertes Fahren (AD) mit herkömmlichen Testmethoden würde Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. aiSim 4 bietet eine ideale Testumgebung für die Untersuchung und Validierung der Leistung von AD-Systemen in Tests mit hoher Kilometerleistung sowie in ungünstigen Fahrszenarien und konzentriert sich dabei auf virtuelle, realitätsnahe Sensordaten.



LAS VEGAS und BUDAPEST, Ungarn, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- aiMotive, einer der weltweit führenden Anbieter skalierbarer und modularer Technologien für das automatisierte Fahren, hat auf der CES 2023 die neueste Generation seines End-to-End-Simulators aiSim angekündigt. aiSim 4 umfasst physikbasierte Sensoren, Umwelt- und Wettersimulationen, die Generierung synthetischer Daten, eine neue, cloudbasierte Benutzeroberfläche, offene SDKs und eine umfangreiche Sammlung von 3D-Assets.

Zu den erweiterten Funktionen für aiSim 4 gehören:

Erweiterte deterministische Rendering-Engine: Die erweiterte Funktionsliste ermöglicht die Erstellung von sehr widrigen Umgebungen für Wahrnehmungssysteme, einschließlich Schneestürmen, starkem Regen, Nebel und Sonnenschein, unter Verwendung proprietärer Raytracing- und Rasterisierungstechnologien.

Die erweiterte Funktionsliste ermöglicht die Erstellung von sehr widrigen Umgebungen für Wahrnehmungssysteme, einschließlich Schneestürmen, starkem Regen, Nebel und Sonnenschein, unter Verwendung proprietärer Raytracing- und Rasterisierungstechnologien. Physikbasierte Sensormodelle : eine umfangreiche Bibliothek mit validierten Sensormodalitäten, einschließlich Kameras, Wärmekameras, Lidar-, Radar- und Ultraschallsensoren. Es können verschiedene Sensordefekte simuliert werden, um die Robustheit der ADAS/AD-Funktionen zu testen. Die Architektur und die überragende Effizienz der aiSim-Engine ermöglichen die Echtzeitberechnung eines physikbasierten komplexen Sensorsystems, wodurch nicht nur fortschrittliche HiL (Hardware-in-the-Loop)-Anwendungsfälle erschlossen werden, sondern auch die SiL (Software-in-the-Loop)-Rechenanforderungen für End-to-End-Tests reduziert werden.

: eine umfangreiche Bibliothek mit validierten Sensormodalitäten, einschließlich Kameras, Wärmekameras, Lidar-, Radar- und Ultraschallsensoren. Es können verschiedene Sensordefekte simuliert werden, um die Robustheit der ADAS/AD-Funktionen zu testen. Die Architektur und die überragende Effizienz der aiSim-Engine ermöglichen die Echtzeitberechnung eines physikbasierten komplexen Sensorsystems, wodurch nicht nur fortschrittliche HiL (Hardware-in-the-Loop)-Anwendungsfälle erschlossen werden, sondern auch die SiL (Software-in-the-Loop)-Rechenanforderungen für End-to-End-Tests reduziert werden. Synthetische Datengenerierung in großem Maßstab zum Trainieren von Wahrnehmungssystemen auf der Grundlage neuronaler Netze: mit Randomisierung der Domäne, Abdeckung verschiedener ODDs (Autobahn-, Stadt-, Parkplatzszenarien), Statistiken und visuellem Feedback zur Analyse des synthetischen Datensatzes.

mit Randomisierung der Domäne, Abdeckung verschiedener ODDs (Autobahn-, Stadt-, Parkplatzszenarien), Statistiken und visuellem Feedback zur Analyse des synthetischen Datensatzes. Web-native UI: sorgt für eine nahtlose Kundenerfahrung sowie Bereitstellung und macht eine Installation in der Benutzerumgebung überflüssig.

sorgt für eine nahtlose Kundenerfahrung sowie Bereitstellung und macht eine Installation in der Benutzerumgebung überflüssig. Umfassendes SDK: eine Handvoll APIs, einschließlich Sensor- und Szenario-Schnittstellen, um aiSim an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen und eine nahtlose Integration in Kunden-Toolchains zu unterstützen

eine Handvoll APIs, einschließlich Sensor- und Szenario-Schnittstellen, um aiSim an die Bedürfnisse der Benutzer anzupassen und eine nahtlose Integration in Kunden-Toolchains zu unterstützen Ausgereifte 3D-Asset-Pipeline und -Bibliothek: ein umfangreicher Satz von 3D-Assets und zugehörigen Tools zum Aufbau einer vielfältigen, realitätsgetreuen 3D-Umgebung, einschließlich Fahrzeugmodellen, gefährdeten Verkehrsteilnehmern, Karten, 3D-Assets und Szenarien.

aiSim 4 bietet weiterhin die einzigartige, deterministische Rendering-Engine-basierte Simulations-Toolchain mit einer erfolgreich erweiterten ISO 26262-Zertifizierung, um den Entwicklungsprozess von ADAS- und AD-Software zu beschleunigen.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team. Seit der Einführung von aiSim 3 haben wir nicht nur unseren weltweiten Kundenstamm erweitert, sondern auch aufregende neue Funktionen für aiSim 4 entwickelt, die es zu einem einzigartigen End-to-End-Tool auf dem Markt der Automobilsimulation machen“, so Szabolcs Janky, Product Director von aiSim. „Wenn Sie nach einer deterministischen, durchgängigen Validierungs- und Verifizierungs-Toolchain suchen, die die Wahrnehmungsprüfung abdeckt, gibt es nicht viele Optionen neben aiSim – und das ist vor allem dem wertvollen Feedback unserer führenden Kunden, unserem hochmotivierten Team und der Erfahrung zu verdanken, die wir in den letzten sieben Jahren in verschiedenen Bereichen des automatisierten Fahrens gesammelt haben.“

aiSim 4 wird bereits von wichtigen Kunden genutzt und ist jetzt für alle verfügbar – für Anfragen klicken Sie hier .

