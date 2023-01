Euro Manganese kündigt Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung und Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2022 an

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, bekanntzugeben, dass es die endgültige Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessment, „ESIA“) für das Chvaletice-Manganprojekt („Chvaletice“ oder das „Projekt“) des Unternehmens beim Umweltministerium der Tschechischen Republik eingereicht und seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht 2022 (der „Bericht“) veröffentlicht hat.



Wesentliche Aspekte

Das Projekt ist in der Lage, Europas einziger Primärproduzent von hochreinen Manganprodukten mit ausgezeichneten ESG-Eigenschaften zu werden und das schnelle Wachstum des Marktes für Elektroautobatterien zu unterstützen.

Das Projekt ist so konzipiert, dass es den strengen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards der Tschechischen Republik und der Europäischen Union entspricht.

Die ESIA ist der wichtigste Schritt im Umweltgenehmigungsverfahren für das Projekt.

Das Unternehmen hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht, in dem die wichtigsten Themen für das Unternehmen und seine Interessengruppen beschrieben werden.

Einreichung der ESIA

Die ESIA baut auf der vorläufigen ESIA auf, die vom tschechischen Umweltministerium im Jahr 2020 geprüft wurde. Die ESIA stützt sich auf die Ergebnisse der vorläufigen ESIA und der Durchführbarkeitsstudie für Chvaletice, die im Juli 2022 angekündigt wurde, und dient als Grundlage für die Zusammenstellung zahlreicher Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausbreitungsstudien, akustische Studien und Studien über die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (zusammenfassend als „die Studien“ bezeichnet). Das Unternehmen hat auch proaktiv mit vielen der relevanten Behörden und Interessengruppen zusammengearbeitet und sie über die Einzelheiten des Projekts informiert. Die Rückmeldungen der Interessengruppen wurden in die endgültige ESIA-Vorlage eingearbeitet.

Nach umfangreicher Arbeit ist das Unternehmen zuversichtlich, dass die Studien von hoher Qualität sind und die in den tschechischen Vorschriften festgelegten Kriterien für eine erfolgreiche ESIA erfüllen. Das Genehmigungsverfahren wird voraussichtlich etwa sechs Monate dauern.

Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts

Das Unternehmen hat seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht, in dem dargelegt wird, wie Euro Manganese den Weg für eine nachhaltige Produktion von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie ebnet. Er basiert auf den wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Themen, die für das Unternehmen und seine Interessengruppen von Bedeutung sind. Der Bericht definiert auch das Ziel, die Vision und die Werte des Unternehmens und beschreibt sein Geschäftsmodell, das darauf ausgerichtet ist, langfristige Werte für die Interessengruppen zu schaffen.

Der Bericht wurde am 23. Dezember 2022 bei SEDAR eingereicht und am 27. Dezember 2022 bei der ASX hinterlegt. Er kann auch auf der Website des Unternehmens hier eingesehen werden: Nachhaltigkeitsbericht 2022 .

Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt:

„Sowohl die Vorlage der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung als auch die Fertigstellung des ersten Nachhaltigkeitsberichts des Unternehmens sind bedeutende Leistungen von Euro Manganese. Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass sowohl die ESIA als auch der Nachhaltigkeitsbericht von höchster Qualität sind und umfangreiche Konsultationen mit den lokalen Gemeinden und anderen Interessengruppen beinhalten, die wertvolle Beiträge zu beiden Dokumenten geliefert haben. Das Projekt entspricht strengen und sehr hohen Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Sozialstandards und wirkt sich positiv auf die Umwelt, die lokale Bevölkerung und die Tschechische Republik aus. Umweltschutz und Verantwortung für die Umwelt stehen in unserem Unternehmen und bei der Planung dieses Projekts an erster Stelle.“

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran, bei dem es sich um ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt handelt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Das Chvaletice-Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in Europa, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

