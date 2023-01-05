Prepay Nation 晋升 Paolo Montessori 为首席执行官 (CEO)

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宾夕法尼亚州伯温市, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的 B2B 预付费产品市场 Prepay Nation 宣布任命 Paolo Montessori 为新一任首席执行官 (CEO)。经缜密继任规划，董事会决定由 Montessori 接替A.J. Hanna 担任 CEO，于 2023 年 1 月正式生效。



A.J. Hanna 与 Prepay Nation 携手走过三年半的时间，最近两年半以来一直担任公司的 CEO，其宣布将于 2022 年 12 月 31 日卸任 Prepay Nation 的 CEO 和主席职务。但 A.J. 将继续担任董事会及新任 CEO 的特别顾问，确保过渡顺利。

Paolo Montessori 于 2021 年 10 月加入 Prepay Nation，担任首席营收官一职。在逾 25 年的职业生涯中，Montessori 成就斐然，紧跟金融服务和支付领域蓬勃发展趋势，带领众多电信和金融服务企业在广泛的战略和业务建设可能性方面取得了坚实成果。作为 CEO，Montessori 的主要目标是切实增强 Prepay Nation 的财务状况和坚实的资产基础，包括全球互联的分销网络和预付费市场，同时也要加快公司的发展步伐，进一步扩大支付选择范围。

Prepay Nation 董事会主席兼 CEO A.J. Hanna 表示：“我们热烈欢迎 Paolo Montessori 担任 Prepay Nation 的下一任 CEO。Paolo 是一位优秀的领导者，以发展人才和领导团队而闻名，同时也促进了金融科技和电信行业的增长和创新。他经验丰富，曾成功带领 Comviva 将业务拓展到新的地理区域；在担任 eServGlobal 的 CEO 时，他与 MasterCard 共同成立了跨境合资企业 HomeSend；后曾分别担任 Novatti 交易处理业务部的首席执行官和创新人工智能风险分析金融科技公司 LenddoEFL 的首席执行官，他完全有能力带领 Prepay Nation 迈入新的时代。Paolo 着力加快公司的发展步伐，让用户和企业更加广泛地采用我们的生态系统产品和预付费市场功能，最终促成 Prepay Nation 2.0 的推出。”

Prepay Nation 联合创始人 Anurag Jain 补充说道：“我谨代表公司董事会、全球员工、客户及业务合作伙伴，真诚感谢 A.J. 对 Prepay Nation 的精诚奉献和满腔热忱，并祝贺他在执掌这家充满活力的公司期间所取得的诸多成就和里程碑。在 A.J. 的带领下，Prepay Nation 顺利扩大了公司业务的全球辐射范围，成长为业内领先的预付费产品市场，成功将我们的出色实力转化为竞争优势。”

即将就任的 CEO Paolo Montessori 则表示：“能够获选领导 Prepay Nation 这样享有盛誉的组织，我倍感荣幸，Prepay Nation 是一家影响力辐射全球的科技和预付费市场，为 150 多个国家/地区和 50 多亿用户提供服务，为此，我感到非常激动。

Prepay Nation 坚持以客户需求为中心，对创新满怀热情，这是我们成立十多年以来始终秉持的指导方针。我期待能够带领 Prepay Nation 团队锐意进取，精诚团结，共同谱写收获发展的未来，为股东创造价值，向全球受众提供所必需的预付费服务。”

A.J. Hanna 补充说：“我很荣幸曾有机会领导 Prepay Nation 这样优秀的组织，并为世界各地的众多合作伙伴及其用户提供服务。在与我们的同事携手合作的几年时光里，我收获了许多值得珍藏的记忆，他们才华横溢，对客户始终忠诚并真诚奉献，这些都是无与伦比的优秀品质。我们共同打造了一家目标驱动型企业，我对此感到非常骄傲，同时我也期待着公司和团队能够在 Paolo 的带领下继续蓬勃发展。”

关于 Prepay Nation：

Prepay Nation 是一家全球领先的 B2B 预付费产品市场，为跨国界购买移动通话时间、数据、礼品卡和公用事业支付的跨境充值提供便利。Prepay Nation 全球分销团队遍布美国、加拿大、亚洲、欧洲和中东地区，业务覆盖全球 150 多个国家/地区，已与 600 多家移动运营商建立合作关系，覆盖 30 多万个零售网点。我们支持本地与全球品牌通过我们的全渠道全球经销商网络分销其预付费产品。合作伙伴将会在销售增长、客户获取、客户参与、保留率和忠诚度等方面获益丰厚。

欲了解更多信息，请访问www.prepaynation.com 或联络 Janis D’souza，邮箱：hello@prepaynation.com

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