Prepay Nation 迎來新任首席執行官 (CEO) Paolo Montessori

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賓夕法尼亞州，貝溫, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為全球領先的 B2B 預付費產品市場，Prepay Nation 宣佈任命 Paolo Montessori 為新任首席執行官 (CEO)。董事會在經過全面的繼任計劃後，選擇了 Montessori 於 2023 年 1 月前接替 A.J Hanna 擔任 CEO。



在 Prepay Nation 工作了超過三年半（包括過去兩年半擔任 CEO 職位）之後，A.J. Hanna 宣佈他將在 2022 年 12 月 31 日之前卸任 Prepay Nation 的 CEO 兼董事長的職務。A.J. 將繼續作為董事會和新任命的 CEO 的特別顧問支援交接工作。

Paolo Montessori 於 2021 年 10 月加入 Prepay Nation，擔任首席收入官。Montessori 從業已超過 25 年，在金融服務和支付領域不斷發展的時期，他在領導電信和金融服務公司進行廣泛的戰略制定與業務建設方面取得了堅實的成就。作為 CEO，Montessori 的主要目標將是鞏固 Prepay Nation 的財務狀況和堅實的資產基礎，包括一個全球互聯的分銷網絡和預付費市場，以及加速公司的增長計劃和擴展其支付方式。

Prepay Nation 董事長兼 CEO A.J.Hanna 說：「我們非常歡迎 Paolo Montessori 成為 Prepay Nation 下一任 CEO。Paolo 是一位久經考驗的領導者，他以人才培養和團隊領導而聞名，同時推動了金融科技和電信行業的增長和創新。他有將 Comviva 擴展到新地理區域的豐富經驗；作為 eServGlobal 的 CEO，他與 MasterCard 成立了跨境合資企業 HomeSend；作為 Novatti 交易處理業務的行政總裁和創新的人工智慧風險分析金融科技公司 LenddoEFL 的 CEO，他完全有能力在這個新時代領導 Prepay Nation。Paolo 專注於加速公司增長，並在用戶和企業中更廣泛地採用我們的生態系統產品和預付費市場能力，將推出 Prepay Nation 2.0。」

Prepay Nation 聯合創始人 Anurg Jain 補充道：「我謹代表董事會、我們的全球員工、客戶和業務夥伴，感謝 A.J. 對 Prepay Nation 的投入感與積極性，並祝賀他在領導這家充滿活力的公司期間取得的許多成就和里程碑。在 A.J. 的領導下，Prepay Nation 擴大了其全球影響力，並發展成為行業領先的預付費產品市場，並將我們的能力轉化為競爭優勢。」

即將就任的 CEO Paolo Montessori 表示：「我非常榮幸被選中領導 Prepay Nation 這樣一個有名望的組織，一個全球技術和預付費全球市場，為 150 多個國家和超過 50 億用戶服務，這對我來說是非常令人興奮的機會。

以客戶需求為核心的創新熱情是 Prepay Nation 自十多年前成立以來的指導原則。我期待着領導 Prepay Nation 的團隊，共同規劃未來的增長，為我們的股東創造價值，同時為我們的全球用戶提供基本的預付費服務。」

A.J.Hanna 補充道：「我很榮幸能夠領導 Prepay Nation 並協助服務我們的全球合作夥伴及其用戶。我有許多與同事們一起工作期間珍貴的回憶，他們的才能、忠誠和對客戶的承諾無可匹敵。我為我們共同塑造的目標主導企業感到自豪，我期待着看到公司和團隊在 Paolo 的領導下蓬勃發展。」

關於 Prepay Nation：

Prepay Nation 是全球領先的 B2B 預付費產品市場，方便用戶購買跨境充值的移動通話時間、數據、禮品卡和支付水電費。該公司在 150 多個國家/地區開展業務，與 600 多家移動運營商的 30 多萬個零售點建立了合作夥伴關係，並由分佈在美國、加拿大、亞洲、歐洲和中東的全球團隊提供支持。我們支持本地和全球品牌通過我們的全通路全球經銷商網絡分銷其預付費產品。我們的合作夥伴受益於增加的銷售額、客戶獲取、參與度、保留率和忠誠度。

如欲了解更多資訊，請訪問 www.prepaynation.com，或通過 hello@prepaynation.com 聯繫 Janis D’souza。

本公告隨附的圖片載於以下網站 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6e795e8-3952-4fac-be39-a9e19eaaf650