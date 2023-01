Biognosys und Bruker schließen Partnerschaft für CRO-Dienstleistungen im Bereich der fortschrittlichen Proteomik für globale Biopharma- und Biomarker-Kunden

French German Italian Spanish Dutch

Neue strategische Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zu führenden CRO-Dienstleistungen und Spectronaut ® -Softwaretools von Biognosys für unverzerrte Proteomik und Epiproteomik zu erweitern

Mit den Investitionen von Bruker plant Biognosys, in den USA fortschrittliche Biomarker- und Wirkstoffforschung und -entwicklung sowie die Unterstützung klinischer Studien im Bereich der Pharmakoproteomik zu eröffnen.



SCHLIEREN, Schweiz und BILLERICA, Massachusetts, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys AG und die Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR) haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben, in deren Rahmen Bruker eine Mehrheitsbeteiligung an Biognosys erworben hat. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben. J.P.Morgan fungierte als exklusiver Finanzberater für Biognosys. Mehrere frühere Investoren von Biognosys haben ihre Anteile im Rahmen einer Sekundärtransaktion an Bruker verkauft und Bruker wird neue Primärinvestitionen in Biognosys tätigen.

Mitgründer und CEO Dr. Oliver Rinner und sein Führungsteam werden Biognosys weiterhin als ein weltweit führendes Unternehmen für CRO-Dienstleistungen im Bereich der Proteomik und Proteogenomik sowie für Proteomik-Software leiten. Die Biomarker- und Biopharma-Kunden von Biognosys werden in Zukunft von zusätzlichen Dienstleistungen und einer größeren Präsenz in den USA profitieren. Biognosys wird auf die führende 4D-Proteomics timsTOF-Technologie von Bruker zurückgreifen, um eine tiefere, unvoreingenommene und hochpräzise Proteomik zu betreiben, die nicht durch Epitop-Kreuzreaktivität beeinträchtigt wird – und das bei höherem Durchsatz sowie hervorragender Reproduzierbarkeit.

Die massenspektrometriebasierten Proteomik-Lösungen von Biognosys helfen den Kunden von CRO-Dienstleistungen und Proteomik-Software bei der Aufdeckung von Verbindungen zwischen Genom, Transkriptom und Phänotyp, um die statische sowie dynamische Natur der Krankheitsbiologie zu erforschen. Insbesondere die Forschungsdienstleistungen TrueTarget™, TrueDiscovery™ und TrueSignature™ von Biognosys bieten tiefe Einblicke in das Proteom auf Peptidebene für die Entdeckung sowie Entwicklung von Medikamenten:

TrueTarget™ ist eine einzigartige Lösung für die dringenden Herausforderungen in der Arzneimittelforschung, indem es On- und Off-Target-Effekte identifiziert und Bindungsstellen charakterisiert.

TrueDiscovery™, angetrieben von der Spectronaut ® -Proteomiksoftware, bietet unverfälschte, multidimensionale Einblicke in die Expression, Funktion und Struktur von bis zu 4.200 Proteinen im Plasma, bis zu 11.000 Proteinen in anderen Bioflüssigkeiten sowie bis zu 13.800 Proteinen in Gewebe oder Zelllinien.

-Proteomiksoftware, bietet unverfälschte, multidimensionale Einblicke in die Expression, Funktion und Struktur von bis zu 4.200 Proteinen im Plasma, bis zu 11.000 Proteinen in anderen Bioflüssigkeiten sowie bis zu 13.800 Proteinen in Gewebe oder Zelllinien. Die hochpräzisen, anpassbaren TrueSignature™-Multiplex-Panels ermöglichen die gleichzeitige absolute Quantifizierung von Proteinen für pharmakodynamische Messwerte und die Überwachung klinischer Biomarker zur Unterstützung von pharmakoproteomisch verbesserten klinischen Studien.



Die Zusammenarbeit zwischen Bruker und Biognosys soll einzigartige Synergien zwischen dem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Software und Kits von Biognosys sowie der bahnbrechenden timsTOF-Plattform von Bruker schaffen. Als Ergebnis der strategischen Partnerschaft plant Biognosys die Eröffnung seines ersten Labors für fortschrittliche Proteomik-CRO-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten.

Dr. Oliver Rinner, CEO und Mitbegründer von Biognosys, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns, mit Bruker zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartigen Synergien zu nutzen, damit unsere Kunden die Tiefe des Proteoms von der frühen Forschung bis zur klinischen Entwicklung erforschen können. Wir haben eng mit Bruker zusammengearbeitet, um dia-PASEF® Hochdurchsatz-Proteomik-Methoden in unserer Spectronaut®-Software zu unterstützen. Biognosys setzt sich weiterhin dafür ein, Spectronaut® als leistungsstarke, herstellerunabhängige Proteomiksoftware zu erhalten. Wir planen, unser US-CRO-Labor in Massachusetts mit der timsTOF-Plattform einzurichten, damit unsere Kunden von mehreren MS-Technologien profitieren können.“

Dr. Rohan Thakur, President des Geschäftsbereichs Massenspektrometrie von Bruker Life-Science, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Biognosys, um unser CRO-Geschäft in den USA auszubauen. Wir haben viele gemeinsame Biomarker- und Biopharma-Kunden und noch mehr potenzielle Kunden bevorzugen einen Experten für Proteomik-CRO-Dienstleistungen wie Biognosys, wenn es darum geht, die Proteomik schnell, qualitativ hochwertig sowie flexibel in ihre Biomarker- oder Biopharma-Entdeckung und -Entwicklung einzubinden. Angesichts der raschen wissenschaftlichen Akzeptanz von dia-PASEF-Workflows bietet unsere Partnerschaft eine einzigartige Kombination von Proteomikanwendungen und datenwissenschaftlichem Fachwissen, von der mehr Biopharma- und Diagnostikunternehmen profitieren können, wenn sie unvoreingenommene Proteomik zur Entscheidungsfindung einsetzen.“

Der emeritierte Professor und Pionier im Bereich der Proteomik Dr. Ruedi Aebersold fügte hinzu: „Seit über einem Jahrzehnt hat das ETH-Spin-off Biognosys neuartige Proteomikmethoden, die in unserer Forschungsgruppe entwickelt wurden, in robuste, leistungsstarke Workflows für die Grundlagen- und translationale Forschung im großen Maßstab umgesetzt. Ich freue mich, dass diese neue Partnerschaft zwischen Biognosys und Bruker den Zugang zur Hochleistungsproteomik weiter beschleunigen wird. Es wird auch die Möglichkeit bieten, Technologien und Methoden der nächsten Generation zu entwickeln, um unerforschte, aber funktionell relevante Dimensionen des Proteoms zu bestimmen, wie z. B. die Modulation der Proteoformzusammensetzung und Proteininteraktionsnetzwerke in Abhängigkeit vom Zellzustand.“





Biognosys ist ein führender Anbieter von unvoreingenommenen CRO-Dienstleistungen im Bereich der Proteomik Spectronaut®-Software für die DIA-Massenspektrometrie-Proteomanalyse

Über die Biognosys AG

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefgreifende Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die menschliche Gesundheit dramatisch verbessern können. Wir ermöglichen es Life-Science-Forschern, Biomarker- und Arzneimitteljägern, das Proteom aus allen Blickwinkeln zu betrachten, mit unserem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Software und Kits der nächsten Generation, einschließlich der TrueDiscovery™-, TrueTarget™- und TrueSignature™-Plattformen sowie der Vorzeige-Proteomiksoftware Spectronaut®. Diese Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Arten und Probentypen. Die einzigartigen, patentierten Technologien von Biognosys nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenführender Präzision, Tiefe sowie branchenführendem Durchsatz zu quantifizieren. Durch fortschrittliche Datenanalyse verwandelt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für Biomarker sowie biopharmazeutische F&E, Entwicklung und translationale Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com .

Medienkontakt Yves Serroen Dr. Oliver Rinner Biognosys AG Biognosys AG Head of Marketing and Communications Chief Executive Officer (CEO) und Mitbegründer Telefon: +41 (0) 79 571 09 21 Telefon: +41 (0) 44 738 20 47 E-Mail: yves.serroen@biognosys.com E-Mail: oliver.rinner@biognosys.com

Über die Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR)

Bruker ermöglicht es Wissenschaftlern, bahnbrechende Entdeckungen zu machen und neue Anwendungen zu entwickeln, die die Qualität des menschlichen Lebens verbessern. Die leistungsstarken wissenschaftlichen Instrumente und hochwertigen analytischen sowie diagnostischen Lösungen von Bruker ermöglichen es Wissenschaftlern, Leben und Materialien auf molekularer, zellulärer sowie mikroskopischer Ebene zu erforschen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglicht Bruker Innovation, verbesserte Produktivität sowie Kundenerfolg in der molekular- und zellbiologischen Forschung im Bereich der Biowissenschaften, in angewandten und pharmazeutischen Anwendungen, in der Mikroskopie, Nanoanalyse sowie in industriellen Anwendungen. Bruker bietet differenzierte, hochwertige Systeme und Lösungen für die Biowissenschaften und die Diagnostik in den Bereichen präklinische Bildgebung, klinische Phänomik-Forschung, Proteomik, Multiomik, räumliche und Einzelzellbiologie, funktionelle Struktur- und Kondensatbiologie sowie klinische Mikrobiologie und molekulare Diagnostik. Besuchen Sie bitte www.bruker.com .

Medienkontakt Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen Petra Scheffer Justin Ward Bruker Daltonics Marketing Communications Sr. Director Investor Relations & Corp Development Telefon: +49 (421) 2205-2843 Telefon: +1 (978) 663-3660, Durchwahl 1479 E-Mail: petra.scheffer@bruker.com E-Mail: Investor.Relations@bruker.com

