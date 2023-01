Sodexo : un fort démarrage au premier trimestre de l’exercice 2023

English French

Croissance du chiffre d’affaires à +20,2%

Croissance interne du chiffre d’affaires à +12,3%

Issy-les-Moulineaux, 6 janvier 2023

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY).

Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d‘euros) T1

2023 T1

2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 2 992 2 205 +15,7% +1,1% +18,8% +35,7% Europe 2 047 2 023 +5,9% -3,6% -1,1% +1,2% Reste du Monde 1 057 854 +15,3% -1,9% +10,4% +23,9% Services sur Site 6 097 5 082 +11,9% -1,2% +9,3% +20,0% Services Avantages & Récompenses 234 183 +23,4% -1,6% +6,4% +28,2% Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 6 330 5 264 +12,3% -1,2% +9,2% +20,2%

Commentant la performance du 1er trimestre 2023, Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année.

Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse, dans l’ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les Universités. La hausse des prix a également stimulé la croissance du chiffre d’affaires. En conséquence, le niveau d'activité des Services sur Site a dépassé celui du premier trimestre de l'exercice 2019.

L’accélération de la croissance interne des Services Avantages & Récompenses se poursuit, reflétant notamment ce trimestre la hausse des taux d'intérêt en zone euro et un important contrat ponctuel en Autriche, le Klimabonus.

Au cours du trimestre, le développement net est positif et les ventes additionnelles sur sites existants sont solides.

Nous sommes sur la bonne voie. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice 2023 atteint 6,3 milliards d’euros, en hausse de +20,2% par rapport à l’exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2%, et un effet de change très positif de +9,2%, reflet de l’appréciation du dollar américain et du réal brésilien. La croissance interne reste forte à +12,3%.

Le chiffre d’affaires des Services sur Site atteint 6,1 milliards d’euros, en croissance interne de +11,9%. Cette croissance reflète la reprise des Services de restauration, en hausse de +19,2%. Impactée par la fin du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni, la croissance interne des Services de Facilities Management marque le pas à +0,5%. Hors impact de la fin de ce contrat, les Services de Facilities Management est en hausse de près de +6%. La hausse des prix a contribué pour environ 5 à 6 % à la croissance. Par zone, les éléments clés sont les suivants : L' Amérique du Nord a généré une croissance interne de +15,7% portée par le retour au bureau post-Covid, une hausse supérieure aux attentes de l'activité des évènements sportifs et des centres de convention, et la hausse de la restauration événementielle et du retail dans les Universités. La Santé est également en hausse notamment grâce à une forte progression des ventes retail. En Europe , la croissance interne est plus contenue à +5,9% en raison de la fin du contrat des Testing Centers. Elle bénéficie cependant d’un retour significatif au bureau sur l'ensemble de la zone ainsi que d'une reprise du nombre d'événements d'entreprise et des activités touristiques, notamment à Paris. Pour la zone Reste du Monde , la croissance interne s’établit à +15,3%, avec une performance solide en Entreprises & Administrations sur l’ensemble des régions malgré l’impact de confinements sporadiques en Chine, et une reprise particulièrement forte en Éducation en Inde.

L'accélération de la croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses se poursuit au premier trimestre, à +23,4%. La hausse de la demande, des valeurs faciales, du développement net et des taux d'intérêt contribuent à cette performance. En particulier, le trimestre bénéficie pour la première fois de la hausse des taux d'intérêt en zone euro et de l’importante contribution ponctuelle du Klimabonus autrichien.

Au cours de ce premier trimestre, Sodexo a continué de renforcer ses engagements afin de réduire son empreinte environnementale : Sodexo a progressé vers ses objectifs RSE à horizon 2025: En faisant la promotion des options de repas d’origine végétale : Sodexo vient d’organiser son premier « Sustainable Chef Challenge », compétition internationale réunissant les chefs de Sodexo pour présenter des plats innovants. En sensibilisant à l'importance de la réduction du gaspillage alimentaire : Sodexo a célébré le 10 e anniversaire de sa campagne WasteLESS Week. Nos réalisations en matière de responsabilité d'entreprise ont également été reconnues : Pour la 18 e année consécutive, Sodexo a été classé parmi les entreprises les mieux notées de son secteur dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Sodexo a remporté la meilleure note en matière d'inclusion LGBTIQ+ dans le cadre du Workplace Pride Global Benchmark 2022. Sodexo a reçu le trophée GEEIS-SDG 2022 pour son initiative en faveur de l'égalité femmes-hommes « Fairy Godmother » au Brésil. Sodexo a reçu le Trophée de l'Entreprise Durable AGEFI 2022 dans la catégorie Environnement.



Perspectives

Le fort démarrage de l'exercice 2023 au premier trimestre était attendu. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'année, l’effet de rattrapage post-Covid va progressivement s’atténuer. Au deuxième trimestre, la forte dynamique des Services Avantages & Récompenses va se poursuivre mais avec une base de comparaison moins favorable. La croissance devrait être plus élevée au premier semestre qu'au second semestre, même si l'augmentation progressive de la contribution des nouveaux contrats signés l’année dernière soutiendra la croissance interne au second semestre.

Pour le Groupe, les objectifs pour l’exercice 2023 sont maintenus :



Une croissance interne attendue entre +8 et +10%, portée par : La poursuite de la reprise dans les segments Entreprises et Sports & Loisirs ; Le dynamisme en matière de développement net, et notamment une amélioration supplémentaire attendue en matière de fidélisation clients ; Une répercussion de l’inflation de 4 à 5% ; Partiellement atténuée par l’impact de la fin du contrat des Testing Centers

au Royaume-Uni (-100 points de base).

portée par :

Une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux constants , soutenue par : La poursuite des hausses de prix et des plans d'action visant à atténuer l'inflation ; L’excellence opérationnelle, dont l’efficacité de la chaine d’approvisionnement ; La poursuite de l’augmentation des volumes ; Une hausse des investissements pour soutenir la croissance.

, soutenue par :

Pour les Services Avantages & Récompenses, les objectifs pour l’exercice 2023 sont également maintenus :



Une croissance interne pour l’exercice 2023 entre +12 et +15%, portée par : Des progrès en termes de développement, de ventes additionnelles,

et de fidélisation clients ; Une forte demande dans toutes les régions ; L’impact positif de l’inflation et de taux d’intérêts plus élevés.



portée par :

Une marge d’exploitation pour l’exercice 2023 autour de 30% à taux constants, soutenue par : L’effet de la croissance du chiffre d'affaires ; Une hausse des investissements dans les technologies, les offres digitales, la marque, les ventes et le marketing.

soutenue par :





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe Sodexo se distingue par son indépendance et l’actionnariat de la famille fondatrice, son modèle d’entreprise durable et son portefeuille d’activités, y compris les services de restauration, les services de facilities management et les solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons des expériences de restauration de qualité, multicanal et flexibles, concevons également des lieux de travail et des espaces partagés attractifs et inclusifs, gérons et entretenons les infrastructures de manière sûre et respectueuse de l’environnement, offrons un accompagnement personnalisé aux patients ou aux étudiants, et concevons des programmes favorisant l’engagement des collaborateurs. Depuis toujours, Sodexo se concentre sur des gestes et des actions concrètes au quotidien grâce à ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans le temps. Pour nous, croissance et engagement social vont de pair. Notre objectif est d’offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Key figures

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13,3 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 5 janvier 2023)

Rapport d'activité du 1er trimestre de l'exercice 2023

Chiffre d'affaires : un fort démarrage au premier trimestre de l’exercice 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR ACTIVITÉ CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1

2023 T1

2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique du Nord 2 992 2 205 +15,7% +1,1% +18,8% +35,7% Europe 2 047 2 023 +5,9% -3,6% -1,1% +1,2% Reste du Monde 1 057 854 +15,3% -1,9% +10,4% +23,9% SERVICES SUR SITE 6 097 5 082 +11,9% -1,2% +9,3% +20,0% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 234 183 +23,4% -1,6% +6,4% +28,2% Élimination (1) (1) TOTAL GROUPE 6 330 5 264 +12,3% -1,2% +9,2% +20,2%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’exercice 2023 atteint 6,3 milliards d’euros, en hausse de +20,2% par rapport à l’exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2%, et un fort effet de change positif de +9,2% reflétant en particulier la hausse du dollar américain et du réal brésilien. La croissance interne reste forte à +12,3%, avec une croissance interne des Services sur Site de +11,9% et des Services Avantages & Récompenses de +23,4%.





Services sur Site

Le chiffre d'affaires des Services sur Site atteint 6,1 milliards d'euros, soit une croissance interne de +11,9%. Cette croissance reflète la reprise des Services de restauration, en hausse de +19,2%. Impactée par la fin du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni, la croissance interne des Services de Facilities Management marque le pas à +0,5%. Hors impact de la fin de ce contrat, les Services de Facilities Management est en hausse de près de +6%. La hausse des prix contribue pour environ 5 à 6% à la croissance des ventes sur sites existants.

Le développement net est positif au cours du trimestre.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 009 643 +31,8% Santé & Seniors 877 693 +9,0% Éducation 1 106 869 +9,3% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 992 2 205 +15,7%

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord atteint 3.0 milliards d’euros, soit une croissance interne de +15,7%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne atteint +31,8%, soutenue par tous les segments. Les Services aux Entreprises bénéficient d'un fort retour dans les bureaux. La croissance interne de Sports & Loisirs est en hausse de plus de 50%, le nombre et les dépenses par visiteur des événements sportifs et des centres de convention ayant augmenté de manière significative. La croissance interne d'Entegra est également très forte, stimulée par la reprise des Services de restauration. Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements progressent tous deux, mais plus modestement.

En Santé & Seniors, la croissance interne progresse de +9,0%, continuant à s'accélérer trimestre après trimestre portée par l'amélioration des ventes retail et les augmentations des prix dans les hôpitaux et les maisons de retraite, ainsi que par le démarrage du contrat Ardent à la fin du trimestre.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +9,3%, stimulée notamment par la reprise significative des ventes retail et de la restauration événementielle des Universités en raison de la reprise des recrutements. Les Écoles ont connu une légère baisse par rapport à un premier trimestre particulièrement fort l'année dernière, liée à un nombre élevé de repas gratuits fournis par les collectivités locales pendant la pandémie ainsi qu'au dernier effet de base de la perte du contrat Chicago Public Schools en 2021.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 337 1 208 +14,8% Santé & Seniors 504 578 -12,1% Éducation 206 237 +4,7% TOTAL EUROPE 2 047 2 023 +5,9%

Le chiffre d’affaires de la zone Europe s’élève à 2,0 milliards d’euros, soit une croissance interne de +5,9%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s’établit à +14,8%. Tous les segments sont en hausse sauf les Services aux Gouvernements, impactés par la perte d’un contrat important dans les prisons en France début octobre 2022. Sports & Loisirs est particulièrement dynamique, porté par une bonne fréquentation touristique à Paris et une forte activité dans les événements sportifs et d’entreprises. Le retour au bureau a aussi continué de progresser dans toute la zone.

En Santé & Seniors, la croissance interne est de -12,1%, impactée par la fermeture des Testing Centers. Hors impact de la fin de ce contrat, l'activité augmente de près de +7%, grâce à la combinaison d'une hausse des prix et d'une croissance des volumes notamment en France.

En Éducation, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +4,7%, encouragée par la hausse des prix et une forte reprise de la fréquentation en France soutenue par un effet calendaire et à une base de comparaison affectée par le variant Delta.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 941 766 +15,1% Santé & Seniors 87 67 +11,0% Éducation 29 20 +36,8% TOTAL RESTE DU MONDE 1 057 854 +15,3%

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 1,1 milliard d’euros, soit une croissance interne de +15,3%.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s'élève à +15,1%. La croissance des Services aux Entreprises est stimulée par le développement net et la forte demande dans toutes les régions, malgré une activité stagnante en Chine à cause des confinements sporadiques. Énergie & Ressources réalise une performance solide au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine, tandis que la croissance en Australie est affectée par des pertes de contrats l’année dernière.

En Santé & Seniors, la croissance interne est de +11,0% avec une croissance solide dans toutes les régions, portée par l'augmentation des volumes et du développement net ainsi que par la hausse des pwrix au Brésil.

En Éducation, la croissance interne est de +36,8% grâce à une reprise post-Covid particulièrement forte en Inde et à une croissance modeste en Chine.

Répartition par segment

CHIFFRE D'AFFAIRES DES SERVICES SUR SITE PAR SEGMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 3 288 2 617 +19,2% Santé & Seniors 1 468 1 339 +0,3% Éducation 1 341 1 126 +8,8% TOTAL SERVICES SUR SITE 6 097 5 082 +11,9%

Le segment Entreprises & Administrations progresse de +19,2%, traduisant une reprise particulièrement forte de Sports & Loisirs et du retour au bureau dans toutes les zones.

Santé & Seniors est stable, la reprise du retail et du développement net compensant la fermeture des Testing Centers.

En Éducation, la croissance interne atteint +8,8% stimulée par la hausse des prix, par une reprise forte des ventes retail et de la restauration événementielle dans les Universités en Amérique du Nord grâce à la reprise des recrutements, et par la forte croissance des Écoles en Asie.





Services Avantages & Récompenses

Au premier trimestre de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses s’élève à 234 millions d’euros, soit une croissance interne de +23,4%. La forte demande, l’augmentation des valeurs faciales, le développement net et la hausse des taux d'intérêt contribuent à cette croissance. En particulier, le trimestre a bénéficié pour la première fois de la hausse des taux d'intérêt en zone Euro et d'un important contrat ponctuel dans le secteur public en Autriche.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 191 148 +22,5% Diversification de services* 44 35 +26,9% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 234 183 +23,4%

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

Les Avantages aux salariés affichent une croissance interne de +22,5%, comparée à un volume d’émission (4,1 milliards d’euros) en hausse de +16,4%. La Diversification de services réalise un bon trimestre avec une croissance interne de +26,9%, en raison d'une très forte activité d'aide publique stimulée par le contrat ponctuel autrichien Klimabonus et la nouvelle carte sociale en Roumanie.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Europe, Asie et États-Unis 142 120 +22,7% Amérique latine 92 63 +24,5% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 234 183 +23,4%

En Europe, Asie et États-Unis, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +22,7%. Cette performance est bonne dans toute la région, portée par l’augmentation des valeurs faciales et le développement net. La Roumanie et l'Autriche sont particulièrement dynamiques grâce à de nouveaux contrats publics ponctuels avec Klimabonus et la Carte sociale.

En Amérique latine, la croissance interne a été de +24,5% stimulée par la combinaison d'un développement net solide, de l’augmentation des valeurs faciales et de volumes et d'une hausse des taux d'intérêt dans toute la région.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2022 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 207 172 +15,8% Chiffre d’affaires financier 27 10 +153,4% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 234 183 +23,4%

Le chiffre d’affaires opérationnel a augmenté de +15,8% grâce à une forte croissance dans toutes les régions et activités. Le chiffre d’affaires financier a plus que doublé, l'effet de la hausse des taux d'intérêt en zone Euro, s'ajoutant à la forte hausse de ceux d'Europe de l'Est et du Brésil, qui avait déjà impacté les trimestres précédents.

Situation financière

La situation financière du Groupe au 30 novembre 2022 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 novembre 2022.

Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 9 novembre 2022 n’ont pas connu d’évolution significative.

Effets de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où les chiffres d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé de ses marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1 € = TAUX MOYEN

T1 2023 TAUX MOYEN

T1 2022 TAUX MOYEN

T1 2023 VS. T1 2022 TAUX DE CLÔTURE

AU 30/11/2022 TAUX DE CLÔTURE

AU 31/08/2022 TAUX DE CLÔTURE

30/11/2022 VS. 31/08/2022 Dollar US 0,996 1,161 +16,5% 1,038 1,000 -3,6% Livre sterling 0,869 0,854 -1,8% 0,865 0,860 -0,5% Real brésilien 5,304 6,363 +20,0% 5,506 5,148 -6,5%

L’effet de change positif de +9,2% au premier trimestre de l’exercice 2023 est lié à la forte augmentation du dollar américain de +16,5%, et du réal brésilien de +20,0%.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2023 aux taux de l’exercice 2022, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Pièce jointe