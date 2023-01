ASi Tallinna Sadam 2022. aasta ja IV kvartali tegevusmahud

English Estonian

2022. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid kokku 7 miljonit reisijat ja 18 miljonit tonni kaupa. Aasta kokkuvõttes kasvas reisijate arv 98% ehk 3,5 miljoni reisija võrra taastudes pandeemiaga seotud liikumispiirangutest. Kaubamaht kahanes eelmise aastaga võrreldes 21% ehk 4,6 miljonit tonni seoses sanktsioonide rakendamisega Venemaa ja Valgevene päritolu kaubale. Sanktsioonidest tingitud vedellasti ja puistlasti mahtude langust aitas teatud määral tasakaalustada kasv kõigis teistes lastiliikides. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 2% 7130 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 4%. Jäämurdja Botnica prahipäevade arv vähenes 7% seoses Kanada projekti lühema prahiperioodiga IV kvartalis.

IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1,7 miljonit reisijat ja kaupa käideldi 3,9 miljonit tonni. Võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga kasvas reisijate arv 39% Helsingi ja Stockholmi liinide toel, samas kaubamaht langes 17%. Laevakülastuste arv langes 12% 1600 külastuseni, olles mõjutatud kaubamahtude langusest ning reisioperaatorite poolsest reisilaevade prahtimisest ja müügist tingitud muudatustest. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv jäi samale tasemele ja sõidukite arv langes 5%. Jäämurdja Botnica kasutusmäär oli 47% vähenedes 30 protsendipunkti võrra.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äri taastumine oodatust kiiremas tempos. „Aastaga on reisijate arv kahekordistunud ja Helsingi liinile lisandus detsembris uhiuus suurem laev m/s MyStar, mis toetab reisijate äri kasvu ka edaspidi. Tänaseks oleme jõudnud taastuda 72%-ni pandeemia eelsest tasemest,“ ütles Kalm. „Väga hea meel on, et hoolimata Peterburi kruiisikaardilt kadumisele leidis taas tee Tallinna 170 tuhat kruiisituristi ja Saaremaale 2000 kruiisituristi, mis on kokku kolm korda enam kui eelmisel aastal,“ sõnas Kalm.

Kaubamahtudes jätkub ro-ro, konteiner- ja segalasti kaupade mahtude kasv, kuid üldine kaubamaht on vähenenud Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. Sanktsioonid mõjutavad vedellasti ja väetiste (puistlast) käitlemist, detsembrist hakkas Eestis kehtima Euroopa Liidu embargo Venemaa päritolu naftale ja naftasaadustele.

Reisiparvlaevadega reisiti Eesti suursaartele rohkem kui eelmisel aastal. Jäämurdja Botnica jätkas eelmise aastaga samal kursil, kuid naasis suvetöölt Kanadast Baffini saare lähedalt varem kui eelmisel aastal.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2022. aasta IV kvartali ja 12 kuu tegevusmahud. 2022. a IV kvartali andmed on esialgsed seisuga 05.01.2023. Perioodi lõplikud mahud võivad täpsustuda ja avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

IV kvartal IV kvartal muutus 2022 2021 muutus 2022 2021 % %



Kaubavood lastiliikide lõikes

(tuh tonni) 3 874 4 688 -17,4% 17 761 22 397 -20,7% Ro-ro kaubad 1 654 1 671 -1,0% 6 891 6 488 6,2% Vedellast 835 1 441 -42,1% 5 160 8 837 -41,6% Puistlast 765 956 -20,0% 2 947 4 693 -37,2% Kaup konteinerites 472 502 -6,0% 2 120 1 893 12,0% Konteinerid TEU 60 664 60 536 0,2% 267 752 226 689 18,1% Segalast 134 118 13,4% 611 485 26,1% Mitte-mereline 14 0 - 32 1 3853,1% Reisijate arv liinide lõikes

(tuh inimest) 1 690 1 215 39,0% 7 027 3 542 98,4% Tallinn-Helsingi 1 522 1 059 43,7% 6 155 3 012 104,3% Tallinn-Stockholm 125 103 21,6% 454 208 118,3% Muuga-Vuosaari 29 31 -5,5% 158 130 21,8% Kruiisireisijad (traditsiooniline) 2 9 -75,3% 172 63 172,8% Muud 11 13 -16,0% 87 129 -32,7% Laevakülastuste arv 1 600 1 809 -11,6% 7 130 7 333 -2,8% Kaubalaevad 327 367 -10,9% 1 458 1 654 -11,9% Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 272 1 436 -11,4% 5 493 5 634 -2,5% Kruiisilaevad (traditsioonilised) 1 6 -83,3% 179 45 297,8% Reisiparvlaevad*



(Saaremaa ja Hiiumaa liinid) Reisijate arv (tuh inimest) 447 445 0,3% 2 299 2 204 4,3% Sõidukite arv (tuh sõidukit) 225 238 -5,3% 1 097 1 100 -0,2% Jäämurdja Botnica Prahipäevade arv 43 61 -29,5% 249 267 -6,7% Kasutusmäär (%) 47% 66% -29,5% 68% 73% -6,7%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika . Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/

Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

