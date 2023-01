Mohawk Industries, Inc. vous invite à rejoindre la conférence téléphonique consacrée à ses revenus du quatrième trimestre 2022

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Traditional) Chinese (Simplified)

CALHOUN, Géorgie (États-Unis), 06 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En conjonction avec le communiqué de presse du jeudi 9 février 2023 sur les revenus du quatrième trimestre 2022 de Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK), vous êtes invité(e) à sa conférence téléphonique qui aura lieu le vendredi 10 février 2023 à 11 h 00, heure de l'Est.





Quoi : Conférence sur les revenus du 4e trimestre 2022 de Mohawk Industries, Inc. Quand : 10 février 2023 à 11 h 00, heure de l'Est Où : www.mohawkind.com Choisissez Investor Information (Informations investisseurs) Comment : En direct sur Internet - Il vous suffit de vous connecter sur le Web à l'adresse ci-dessus ou Inscrivez-vous à la conférence téléphonique à l'adresse https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd Conférence téléphonique en direct : Composez le 1-833-630-1962 (États-Unis/Canada) Composez le 1-412-317-1843 (International)

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, Brésil, Canada, Europe, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

Pour les personnes qui ne pourront pas écouter à l'heure indiquée, la téléconférence restera disponible jusqu'au 10 mars 2023 en composant le : 1-877-344-7529, Canada : 1-855-669-9658 ou pour l'international : 1-412-317-0088 et en saisissant l'identifiant de la conférence : 7424780.

Contact :

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, directeur financier

706-624-2239