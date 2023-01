Mohawk Industries, Inc. La invita a partecipare alla Conference Call dedicata agli utili del quarto trimestre 2022

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Traditional) Chinese (Simplified)

CALHOUN, Ga., Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della pubblicazione degli utili del quarto trimestre 2022 di Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) giovedì 9 febbraio 2023, La invitiamo ad assistere alla Conference Call che sarà trasmessa in diretta venerdì, 10 febbraio 2023, alle ore 11:00 (ET).

Cosa: Conference Call sugli utili del 4° trimestre 2022 di Mohawk Industries, Inc. Quando: 10 febbraio 2023 11:00 ET Dove: www.mohawkind.com Informazioni chiave per gli investitori Come: In diretta su Internet - Basta collegarsi al web all'indirizzo sopra riportato oppure iscriversi alla Conference Call cliccando sul seguente link: https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd Conference Call in diretta: Chiamare il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) Chiamare il numero 1-412-317-1843 (chiamate internazionali)

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nell'ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da semplice produttore statunitense di moquette nella più grande azienda globale di pavimenti, con attività in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Per chi non avesse la possibilità di assistere alla Conference Call in diretta, la registrazione rimarrà disponibile fino al 10 marzo 2023 chiamando dagli Stati Uniti: 1-877-344-7529, dal Canada: 1-855-669-9658 oppure, per le chiamate internazionali: 1-412-317-0088 e digitare il codice ID di accesso 7424780.

Contatti:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239