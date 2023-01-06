Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第四季度財報電話會議

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佐治亞州卡爾霍恩, Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 將於 2023 年 2 月 9 日（星期四）發佈 2022 年第四季度財報，我們邀請您收聽將於美國東部時間 2023 年 2 月 10 日（星期五）上午 11:00 直播的電話會議。



內容： Mohawk Industries, Inc. 2022 年第四季度財報電話會議 時間： 2023 年 2 月 10 日 上午 11:00（美國東部時間） 網址： www.mohawkind.com 選擇投資者資訊 參與方式： 通過互聯網現場直播——只需登入至上面的網址或 請在https://dpregister.com/sreg/10174405/f5843bf1fd登記參加電話會議 現場電話會議： 致電 1-833-630-1962（美國／加拿大） 致電 1-412-317-1843（國際）

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、地墊、瓷磚、層壓板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌在業內備受認可，包括 American Olean，Daltile，Durkan，Eliane，Feltex，Godfrey Hirst，IVC，Karastan，Marazzi，Mohawk，Mohawk Group，Pergo，Quick-Step 以及 Unilin。過去十年間，Mohawk 已從一家美國地毯製造商轉變為世界最大的地板公司，業務遍及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

對於無法在指定時間收聽的投資者，電話會議的回放將提供至 2023 年 3 月 10 日，可透過致電：1-877-344-7529（美國）、1-855-669-9658（加拿大）或1-412-317-0088（國際），並輸入會議號碼 7424780 收聽。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監 James Brunk

706-624-2239