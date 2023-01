Baltman OÜ ja Kalaport OÜ jõudsid kohtuvaidluses kompromissini

English Estonian

AS Baltika tütarettevõte Baltman OÜ ja Kalaport OÜ sõlmisid 5. jaanuaril 2023 kompromissi, millega lõpetati kokkuleppel poolte vahel Tallinnas vanalinnas Suur-Karja 14 asuva Ivo Nikkolo kaupluse üürilepingut puudutav kohtuvaidlus, mis sai alguse 2021. aasta alguses. Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud AS Baltika 09.02.2021 avaldatud börsiteates.

Kompromissiga loobusid nii Kalaport OÜ kui ka Baltman OÜ vastastikku kõikidest esitatud nõuetest ja Baltman OÜ jätkab üürilepingu täitmist arvestades kompromissis kokku lepitud erisusi alates 01.02.2023. Kompromissi tingimused on pooltevahelise kokkuleppega konfidentsiaalsed.

„Meil on hea meel, et peale pikka kohtuvaidlust jõudsime mõlemaid pooli rahuldavale kompromissile, mis annab meile võimaluse taasavada Ivo Nikkolo brändikaupluse Tallinna vanalinnas. Suur-Karja tänava kauplus omab meie hinnangul jätkuvat suurt ärilist potentsiaali ning Ivo Nikkolo kaupluse taasavamine selle legendaarses asukohas aitab meil veelgi paremini jõuda Tallinnat välisriikidest külastavate inimesteni, kes on juba väga hästi üles leidnud meie Rotermanni kvartalis avatud esinduspoe ning meie klientideks hakanud,“ ütles AS Baltika juhatuse esimees Brigitta Kippak.

Kompromiss ei ole praegusel hetkel veel jõustunud ja selle kinnitamise otsustab kohus määrusega. Kompromissi kinnitamisel lõpetab kohus ühtlasi ka menetluse.