Baltic Horizon Fondi 2023. aasta finantskalender

English Estonian

Baltic Horizon Fond kavandab 2023. aastal avalikustada majandustulemusi ja korraldada osakuomanike koosoleku alljärgnevalt:

Q4 2022. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 15. veebruar 2023 Auditeeritud konsolideeritud 2022. majandusaasta aruanne 24. märts 2023 Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) auditeeritud konsolideeritud 2022. majandusaasta aruanne 28. aprill 2023 Q1 2023. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 9. mai 2023 Fondivalitseja rahalise väljamakse otsus osakuomanikele

Osakuomanike korraline üldkoosolek 2. juuni 2023

2. juuni 2023 Q2 2023. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 8. august 2023 Q3 2023. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 7. november 2023 Q4 2023. aasta vahearuanne (auditeerimata konsolideeritud) 15. veebruar 2024





Northern Horizon Capital AS teatab käesolevaga, et varem deklareeritud rahalise väljamakse otsuse kuupäevas on toimunud muudatus ning väljamakse otsus tehakse 2. juunil 2023.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com