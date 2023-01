Société Générale_ Bilan semestriel du contrat de liquidité

French English

Paris, le 06 janvier 2023

Communiqué établissant le bilan semestriel ainsi que le nombre de transactions exécutées et le volume échangé au titre du contrat de liquidité de SOCIETE GENERALE

Au titre du contrat de liquidité confié par Société Générale à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2022 :

0 titre

5 016 581,00 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20 000 titres

4 559 989,00 €

L’information ci-dessous présente le nombre de transactions exécutées à l’achat et à la vente, ainsi que le volume échangé à l’achat et à la vente en nombre de titres et en capitaux du 1er juillet au 31 décembre 2022 au titre du contrat de liquidité confié par Société Générale à Rothschild Martin Maurel.

DATE NOMBRE DE TRANSACTIONS

A L'ACHAT NOMBRE DE TRANSACTIONS

A LA VENTE QUANTITE

A L'ACHAT QUANTITE

A LA VENTE CAPITAUX ACHETES CAPITAUX VENDUS 01/07/2022 19 16 5 000 3 000 103 600,00 63 165,00 04/07/2022 8 2 1 750 500 36 109,50 10 405,00 05/07/2022 17 3 4 500 500 91 422,00 10 300,00 06/07/2022 2 2 750 1 000 14 508,00 19 776,00 07/07/2022 5 20 1 000 3 800 20 049,00 76 691,60 08/07/2022 14 31 3 250 7 200 66 192,75 147 772,80 11/07/2022 11 9 2 500 2 250 50 540,00 45 846,00 12/07/2022 16 21 3 350 3 850 67 050,25 77 477,40 13/07/2022 28 17 5 250 4 250 103 976,25 84 804,50 14/07/2022 22 4 5 750 1 250 112 631,00 24 617,50 15/07/2022 9 21 1 800 4 250 34 727,40 82 607,25 18/07/2022 8 21 2 000 3 500 40 218,00 70 245,00 19/07/2022 4 31 550 7 100 11 119,90 146 977,10 20/07/2022 15 15 3 300 3 250 68 897,40 68 519,75 21/07/2022 23 28 6 500 6 300 134 004,00 131 235,30 22/07/2022 17 7 4 200 2 050 85 923,60 42 342,75 25/07/2022 6 18 1 600 3 600 33 068,80 74 599,20 26/07/2022 5 7 1 600 2 000 32 923,20 41 412,00 27/07/2022 3 7 1 000 1 750 20 904,00 36 767,50 28/07/2022 3 5 1 500 2 750 31 498,50 58 195,50 29/07/2022 0 32 0 7 850 0 170 266,50 07/2022 235 317 57 150 72 000 1 159 363,55 1 484 023,65 01/08/2022 5 13 2 350 3 000 50 955,05 65 739,00 02/08/2022 7 11 1 750 2 250 37 567,25 48 712,50 03/08/2022 2 11 250 2 250 5 513,75 50 562,00 04/08/2022 4 11 750 2 000 16 953,00 45 378,00 05/08/2022 18 16 2 750 3 500 62 568,00 79 768,50 08/2022 36 62 7 850 13 000 173 557,05 290 160,00 TOTAL S2/2022 271 379 65 000 85 000 1 332 920,60 1 774 183,65

Il est par ailleurs rappelé que le contrat de liquidité a été temporairement suspendu du 08 août au 31 décembre 2022 dans le cadre de l’exécution du programme de rachat d’actions.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

