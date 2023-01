Franchissements de seuils de détention du capital NEOLIFE

NEOLIFE (Euronext Growth Paris – Code ISIN FR0011636083 – Mnémonique ALNLF) informe des franchissements de seuils des actionnaires suivants.

La société NEXTSTAGE AM, au travers des fonds dont elle a la gestion, actionnaires de la société NEOLIFE, agissant de concert, ont franchi, le 14 novembre 2022, à la baisse, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote , et détenaient alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

FCPR NEXTSTAGE Rendement : 79.051 actions et droits de vote

: 79.051 actions et droits de vote FCPI NEXTSTAGE CAP 2023 : 419.262 actions et droits de vote

: 419.262 actions et droits de vote FIP NEXTSTAGE CONVICTIONS 2024 : 5.728 actions et droits de vote

: 5.728 actions et droits de vote FCPI NEXTSTAGE CAP 2024 IR : 2.643.535 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 64.879.369 actions et droits de vote en date du 14 novembre 2022.

La société NOVALI et son président Serge MATHIEU, actionnaires de la société NEOLIFE, agissant de concert, ont franchi, le 30 novembre 2022, à la baisse, les seuils de 5% du capital et de 5% des droits de vote , et détenaient alors le nombre d’actions et de droits de vote indiqué ci-dessous :

NOVALI : 1.685.064 actions et droits de vote

: 1.685.064 actions et droits de vote Serge MATHIEU : 2.531.238 actions et droits de vote

Données sur la base d’un capital composé de 93.970.249 actions et droits de vote en date du 30 novembre 2022.

CONTACT

NEOLIFE®

investors@neolife.fr

Attachment