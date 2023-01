RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bezons, le 6 janvier 2023 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 152 489

Solde en espèces: 94 387,66 €

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 218 839 titres 368 619,73 € 501 transactions VENTE 183 728 titres 310 518,68 € 381 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 119 786

Solde en espèces: 148 666,25 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 208 516

Solde en espèces: 83 358,40 €



A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. À travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER : Michel Picault | tél. : 01 39 96 65 00 | invest@riber.com

CALYPTUS : Cyril Combe | tél. : 01 53 65 68 68 | cyril.combe@calyptus.net

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 501 218 839 368 619,73 381 183 728 310 518,68 01/07/2022 5 850 1401,91 13 1804 2998,25 04/07/2022 5 1240 2043,77 5 900 1490,58 05/07/2022 0 1798 2965,8 0 4315 7207,78 06/07/2022 0 228 384,8 0 1590 2694,73 07/07/2022 0 2388 4023,78 0 854 1448,73 08/07/2022 2 131 220,53 6 947 1598,44 11/07/2022 2 35 58,94 20 2695 4585,81 12/07/2022 0 0 0 3 2000 3536 13/07/2022 2 1389 2454,92 18 3340 5927,83 14/07/2022 0 1326 2354,45 0 402 717,37 15/07/2022 0 1309 2319,29 0 783 1393,74 18/07/2022 0 3541 6246,68 0 6000 10771,2 19/07/2022 0 3045 5542,81 0 0 0 20/07/2022 0 1915 3503,88 0 1405 2604,87 21/07/2022 0 4883 8782,08 0 688 1254,29 22/07/2022 0 2156 3869,16 0 588 1067,51 25/07/2022 0 0 0 0 6913 12802,18 26/07/2022 0 0 0 0 411 765,12 27/07/2022 0 7370 13489,31 0 0 0 28/07/2022 3 1311 2358,75 17 3454 6225,84 29/07/2022 8 644 1170,92 10 3202 5881,43 01/08/2022 20 3894 7024,39 4 201 362,24 02/08/2022 0 1000 1870 0 8852 16565,63 03/08/2022 0 2173 4043,74 0 804 1525,99 04/08/2022 0 530 976,84 0 387 717,46 05/08/2022 0 3714 6732 0 282 513,41 08/08/2022 0 950 1699,46 0 830 1491,26 09/08/2022 0 2534 4516,6 0 3050 5480,55 10/08/2022 0 2588 4614,4 0 609 1092,24 11/08/2022 0 3395 5971,13 0 720 1276,63 12/08/2022 0 1732 3071,36 0 3697 6597,67 15/08/2022 0 1959 3499,56 0 0 0 16/08/2022 0 1574 2790,7 0 550 976,8 17/08/2022 0 773 1375,09 0 1522 2715,25 18/08/2022 0 2679 4740,49 0 101 179,77 19/08/2022 0 972 1718,11 0 495 877,24 22/08/2022 0 1400 2456,86 0 165 291,39 23/08/2022 0 1113 1933,95 0 415 719,03 24/08/2022 0 2820 5036,24 0 6756 12141,88 25/08/2022 0 2062 3701,5 0 1045 1886,75 26/08/2022 0 1775 3179,38 0 1324 2387,97 29/08/2022 0 582 1043,18 0 650 1164,8 30/08/2022 0 1658 2995,51 0 993 1804,48 31/08/2022 0 2085 3757,59 0 235 426,76 01/09/2022 0 5259 9254,79 0 150 270,6 02/09/2022 0 1356 2321,07 0 1139 1963,52 05/09/2022 0 0 0 0 235 408,9 06/09/2022 0 821 1433,3 0 434 760,5 07/09/2022 0 1104 1917,65 0 308 535,92 08/09/2022 0 633 1108 0 1132 1981 09/09/2022 0 972 1699,93 0 0 0 12/09/2022 0 440 767,58 0 1765 3100,93 13/09/2022 0 1274 2258,67 0 379 671,78 14/09/2022 0 1469 2596,9 0 100 177,4 15/09/2022 0 2240 3897,6 0 0 0 16/09/2022 0 1936 3354,12 0 1460 2537,04 19/09/2022 0 1806 3110,65 0 1290 2228,48 20/09/2022 0 2955 5022,02 0 110 186,56 21/09/2022 0 1055 1778,62 0 574 965,07 22/09/2022 0 3158 5188,59 0 0 0 23/09/2022 0 6257 9538,8 0 4645 7484,49 26/09/2022 0 0 0 0 2452 3694,92 27/09/2022 0 1110 1729,16 0 3987 6285,11 28/09/2022 0 2779 4265,77 0 2736 4308,11 29/09/2022 0 1287 2028,96 0 350 552,3 30/09/2022 0 1035 1634,06 0 187 294,17 03/10/2022 0 920 1448,91 0 950 1487,7 04/10/2022 0 737 1217,08 0 6052 9813,92 05/10/2022 13 2100 3462,06 8 1477 2442,66 06/10/2022 9 1301 2113,47 6 741 1212,05 07/10/2022 0 1201 1948,38 0 657 1068,61 10/10/2022 5 862 1397,04 12 1371 2236,79 11/10/2022 0 1062 1721,08 0 250 406,6 12/10/2022 11 2141 3486,83 5 500 817,6 13/10/2022 17 3336 5426,34 6 850 1380,4 14/10/2022 12 1378 2185,78 3 4 6,43 17/10/2022 5 835 1338,76 3 693 1115,59 18/10/2022 12 3569 5682,2 25 5095 8227,92 19/10/2022 0 6379 9958,89 0 2155 3488,73 20/10/2022 1 109 170,48 6 1095 1711,16 21/10/2022 0 2726 4233,48 0 1554 2423,62 24/10/2022 12 1851 2869,24 3 286 442,73 25/10/2022 7 728 1123,81 3 750 1162,5 26/10/2022 6 1758 2771,31 16 3377 5286,36 27/10/2022 9 1368 2161,71 0 0 0 28/10/2022 18 2651 4126,81 3 116 182,35 31/10/2022 8 1882 2943,45 15 3394 5328,24 01/11/2022 12 1884 2947,52 13 3916 6151,64 02/11/2022 11 1221 1919,66 0 0 0 03/11/2022 0 2019 3156,1 0 2498 3934,35 04/11/2022 5 1305 2043,63 11 1596 2505,56 07/11/2022 0 1240 1942,83 0 1055 1654,24 08/11/2022 0 3220 5011,29 0 2456 3814,66 09/11/2022 4 1074 1664,38 12 4550 7054,78 10/11/2022 6 288 446,95 20 2016 3153,63 11/11/2022 9 1026 1619,23 0 0 0 14/11/2022 9 1250 1991,88 20 3141 5024,66 15/11/2022 1 700 1120 7 1077 1727,18 16/11/2022 21 2136 3456,26 8 1251 2037,38 17/11/2022 12 1329 2163,88 7 938 1535,13 18/11/2022 2 85 138,76 10 954 1561,03 21/11/2022 0 444 733,49 0 3040 5028,46 22/11/2022 0 0 0 8 1150 1941,2 23/11/2022 16 2411 4057,23 8 951 1609,66 24/11/2022 3 1300 2193,62 2 11 18,5 25/11/2022 9 2413 3974,21 0 0 0 28/11/2022 0 822 1366,16 0 100 167,6 29/11/2022 0 2194 3615,71 0 2341 3866,86 30/11/2022 0 0 0 0 650 1079 01/12/2022 7 1950 3234,08 5 977 1623,97 02/12/2022 0 1352 2239,59 0 1786 2967,26 05/12/2022 4 1000 1659,5 10 2227 3719,98 06/12/2022 0 1032 1712,91 0 950 1578,33 07/12/2022 6 1340 2220,78 1 1 1,66 08/12/2022 15 2336 3839,92 1 90 148,68 09/12/2022 26 1691 2764,11 1 60 98,4 12/12/2022 0 2136 3457,33 0 0 0 13/12/2022 7 1308 2101,69 1 250 406,5 14/12/2022 12 1279 2077,48 1 1 1,62 15/12/2022 11 1237 2006,54 1 650 1056,9 16/12/2022 12 1266 2044,46 0 0 0 19/12/2022 11 1638 2650,28 3 273 442,26 20/12/2022 0 0 0 0 6167 10203,3 21/12/2022 7 650 1103,9 1 20 34,04 22/12/2022 18 1898 3206,48 2 205 347,7 23/12/2022 7 2038 3375,74 7 1344 2212,9 26/12/2022 0 0 0 0 0 0 27/12/2022 0 58 94,19 0 1880 3062,71 28/12/2022 5 1593 2619,37 3 1357 2240 29/12/2022 5 1722 2856,28 3 613 1011,45 30/12/2022 36 5593 9159,1 5 412 679,84

Pièce jointe