Euro Manganese schließt Aktienemissionen an EIT InnoEnergy ab

VANCOUVER, British Columbia (Kanada), Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen gemäß der am 22. Februar 2021 veröffentlichten Projektunterstützungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und EIT InnoEnergy und dem Erhalt der dritten und letzten Investitionstranche in Höhe von 62.500 EUR (80.606 CAD) 237.077 Stammaktien („Aktien“) an EIT InnoEnergy ausgegeben hat.



Die ersten beiden Investitionstranchen von EIT InnoEnergy in Höhe von insgesamt 187.500 EUR (278.012 CAD) wurden im Jahr 2021 ausgezahlt, wofür das Unternehmen am 6. Januar 2022 478.027 Aktien ausgab (siehe EMN-Pressemitteilung vom 6. Januar 2022). Die dritte und letzte Investitionstranche in Höhe von 62.500 EUR (80.606 CAD) wurde dem Unternehmen am 26. August 2022 vorgestreckt, wofür sich das Unternehmen bereit erklärte, 237.077 Aktien zum Preis von 0,34 CAD pro Aktie auszugeben, was dem volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs an der TSX Venture Exchange („TSXV“) vor Erhalt der Investitionstranche entspricht (siehe EMN-Pressemitteilung vom 30. August 2022). Die Aktienemission wurde von der TSXV mit Wirkung vom 9. September 2022 genehmigt.

Die Mittel aus den drei Investitionstranchen in Höhe von insgesamt 250.000 EUR (358.618 CAD) wurden zur Unterstützung der Arbeiten an der endgültigen Machbarkeitsstudie des Projekts verwendet, die Mitte 2022 abgeschlossen wurde, sowie für die Demonstrationsanlage des Projekts, die derzeit in Betrieb genommen wird und zur Herstellung von großvolumigen Proben hochreinen Mangans für die Qualifizierung der Lieferkette durch potenzielle Kunden bestimmt ist. Weitere Informationen über die Unterstützung des Chvaletice-Manganprojekts durch EIT InnoEnergy finden Sie in der EMN-Pressemitteilung vom 22. Februar 2021.

Nach der Ausgabe der 237.077 Aktien an EIT InnoEnergy hat das Unternehmen 402.669.227 Aktien ausgegeben und im Umlauf. In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSXV unterliegen die an EIT InnoEnergy ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 6. Mai 2023 endet.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie und andere hochtechnologische Anwendungen zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran. Es handelt sich um ein einzigartiges Abfallverwertungs- und Sanierungsprojekt handelt, bei dem alte Abraumhalden aus einer stillgelegten Mine wiederaufbereitet werden. Das Chvaletice-Projekt ist die einzige beträchtliche Manganquelle in Europa, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Dr. Matthew James

President & CEO

+44 (0)747 229 6688

Louise Burgess

Senior Director, Investor Relations & Communications

+1 (604) 312-7546

lburgess@mn25.ca

Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8

Website:www.mn25.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Inbetriebnahme und den Betrieb der Demonstrationsanlage, die Fähigkeit des Unternehmens, in großem Maßstab Proben von hochreinem Mangan zu produzieren, und die Position des Unternehmens, Batterieversorgungsketten mit wichtigen Rohstoffen zu versorgen, um den globalen Übergang zu einer kreislauforientierten, kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass noch keine Produktionsentscheidung für das Projekt getroffen wurde und dass eine solche Entscheidung erst dann getroffen wird, wenn die Genehmigungen und die Finanzierung gesichert sind und das Unternehmen andere wichtige Meilensteine erreicht hat.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen genannten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risikohinweis“ und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens erörterten Faktoren, sowie die Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten; die Unfähigkeit, Oberflächenrechte zu kommerziell angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; die Möglichkeit, dass unbekannte oder unerwartete Ereignisse dazu führen, dass vertragliche Bedingungen nicht erfüllt werden; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versagen von Vertragspartnern des Unternehmens bei der Erfüllung von Vereinbarungen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versagen von Erschließungsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die weitere Studien, Erschließungen oder Betriebe rechtfertigen und unterstützen würden.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten aufgrund der im Abschnitt „Risikohinweis“ und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie im Jahresinformationsblatt dargelegten Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.