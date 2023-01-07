首屈一指的投資者咨詢律所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Bird Global, Inc. 投資者在由該所首次發起之證券集體訴訟的重要截止日期 1 月 17 日前尋求法律意見 – BRDS

紐約, Jan. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 5 月 14 日至 2022 年 11 月 14 日期間（含上述兩日期，下稱「集體訴訟期」）購買 Bird Global, Inc. (NYSE: BRDS) 證券的人士，由該所發起之證券集體訴訟首席原告的重要截止日期為 2023 年 1 月 17 日。



影響：若您曾於集體訴訟期內購買過 Bird 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，而無需支付任何自付費用或成本。

下一步：若要加入 Bird 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9805 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟業經提起。若您希望擔任首席原告，請務必於2023 年 1 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，而僅充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的律師事務所，或與真正提起訴訟的律所合作。許多此類律所實際上並不會提起證券集體訴訟。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了重大虛假和/或誤導性陳述和/或未能披露如下事項：(1) 某些客戶旅次不可能產生收費，Bird 對此的共享營收記錄有誤；(2) 因此，Bird 誇大了其在訴訟期內相關季度和財年的共享營收；(3) Bird 未能披露其關於共享營收計算確認之無效的內部管控；(4) 所以，Bird 將需要就其此前披露的共享營收進行重新表述；並且 (5) 因此，被告在所有相關時間的公開聲明存在重大虛假和誤導性。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

若要加入 Bird 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=9805 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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