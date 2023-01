Uuendatud kapitalinõuded Bigbank AS-ile

English Estonian

2022. aasta detsembris esitas Finantsinspektsioon Bigbank AS-ile iga-aastase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamisprotsessi (SREP) järgsed kapitali adekvaatsuse arvutuse tulemused. Hindamise tulemusena otsustas Finantsinspektsioon kehtestada Bigbank AS-ile uue Pillar 2 kapitalinõude ja -suunise.

Finantsinspektsiooni otsuse kohaselt kohaldub Bigbank AS-ile konsolideeritud alustel täiendav omavahendite nõue (P2R) summas 4,49% riskipositsiooni kogusummast (TREA), millest vähemalt 3,37% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 2,52% esimese taseme omavahenditega. Pillar 2 kapitalinõue mahus 4,49% on sama suhtarv, mis kehtis Bigbank AS-i suhtes ka enne otsust. Bigbank AS-i kogu SREP kapitalinõue on seega 12,49%. See on 8% Pillar 1 ja 4,49% Pillar 2 nõuete summa.

Lisaks on Finantsinspektsioon otsustanud tõsta Bigbank AS-ile konsolideeritud baasil kohalduvat Pillar 2 suunist (P2G) 0,5%-lt 1,5%-le TREA-st. Uued P2R ja P2G suhtarvud kehtivad alates 15.03.2023. See tähendab, et alates 15.03.2023 peab Bigbank AS-il olema sama riskipositsiooni jaoks rohkem kapitali.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

