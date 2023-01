RENAULT GROUP: Succès du plan d’actionnariat salarié de Renault Group

English French

Succès du plan d’actionnariat salarié de Renault Group

Renault Group a finalisé avec succès son plan d’actionnariat salarié Renaulution Sharepla n, ouvert à l’ensemble de ses collaborateurs .

Plus de 95 000 salariés vont bénéficier de 6 actions gratuites . Parmi eux, plus de 40 000 ont également souscrit des actions à un prix préférentiel de 22,02 euros.

Au total, avec près de 2,7 millions d’actions supplémentaires détenues par les salariés, l’opération Renaulution Shareplan représente 0,9 % du capital de Renault .

Les salariés détiendront environ 4,7 % du capital à l’issue de l’opération ; n ouvelle étape dans l ’ambition d’atteindre 10 % d'actionnaires salariés d’ici à 2030. Le succès de ce plan d’actionnariat salarié témoigne de l’engagement des collaborateurs du Groupe et de leur confiance dans les orientations stratégiques .







Boulogne-Billancourt, 9 janvier 2023 – Renault Group annonce le succès de son plan d’actionnariat salarié Renaulution Shareplan, qui s’est tenu du 24 novembre au 12 décembre 2022, à destination des collaborateurs du Groupe. Ce plan comprenait l’attribution de 6 actions gratuites, à l’ensemble des salariés éligibles dans 29 pays, et une offre supplémentaire dans 21 pays pour acquérir des actions avec une décote de 30 %, au prix de 22,02 euros.

« Nous nous réjouissons du succès de l’opération d’actionnariat salarié du Groupe. Il témoigne de la confiance des collaborateurs dans notre plan Renaulution et dans les orientations stratégiques annoncées en novembre dernier. Avec l’actionnariat salarié c’est l’ensemble des équipes que nous faisons bénéficier de la valeur que nous créons et que nous associons à la performance du Groupe sur le long terme. Les salariés du Groupe détiendront environ 4,7 % du capital à l’issue de l’opération Renaulution Shareplan. C’est une étape supplémentaire importante dans notre ambition d’atteindre 10 % d’actionnaires salariés d’ici à 2030. » a déclaré Luca de Meo, CEO Renault Group.

Au total, l’opération Renaulution Shareplan, permettra le transfert aux salariés du Groupe d’environ 2 698 190 actions supplémentaires, représentant 0,91 % du capital de Renault SA, détenues par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement sur un compte nominatif.

Dans le cadre du plan, les abondements1 offerts par Renault Group s’élèvent à plus de 812 608 actions2 qui seront ainsi remises gratuitement aux 95 396 collaborateurs du Groupe le 7 février 2023.

40 307 salariés ont aussi souscrit des actions supplémentaires, investissant un montant moyen de 1 160 euros par personne. Cette souscription représente 41 520 000 euros, soit 1 885 590 actions.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

1 Abondement unilatéral équivalent à 6 actions et abondement complémentaire de 300% plafonné à l’équivalent de 6 actions en cas de souscription.

2 Nombre brut d’actions.

