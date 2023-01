CROSSJECT - NOUVEAU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE - Mise en place de financements non dilutifs pour un montant global de 14 M€, dédiés à l’accélération du développement

Communiqué de Presse

NOUVEAU RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Mise en place de financements non dilutifs pour un montant global de 14 M€, dédiés à l’accélération du développement

Dijon, le 9 janvier 2023 à 8h

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, poursuit, conformément à son plan de marche, le renforcement de sa force de frappe financière pour accompagner la très forte accélération de son développement.

Après le vif succès de l’augmentation de capital de 4,09 M€, Crossject est fière d’annoncer la réalisation d’une opération financière non dilutive combinée de 14 M€.

Cette opération regroupe différents prêts accordés par les banques historiques (Caisse d’Epargne et BNP), Société Générale et BPI, avec des périodes d’amortissement compris entre 5 ans et 10 ans et dont près de 85 % du total est mobilisable immédiatement.

Pour Patrick Alexandre, Président du Directoire : « Au-delà de la confiance de nos prêteurs que je tiens à remercier particulièrement pour leur concours à cette opération, notre Groupe se dote de nouveaux moyens pour mener à bien sa feuille de route, et notamment accompagner une montée en puissance historique avec la mise en œuvre de l’accord avec la BARDA (contrat n° 75A50122C00031). »

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Jérôme Gacoin +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par Bpifrance notamment.

Pièce jointe