ExeVir Bio ontvangt 25 miljoen euro financiering met durfkapitaal van de Europese Investeringsbank

Financiering voor de verdere wetenschappelijke ontwikkeling van innovatieve COVID-19-behandelingen met nanobody’s voor de bescherming van hoog risicogroepen met verminderde immuniteit



Het bedrijf ontwikkelt zeer krachtige antilichamen die zich richten op de geconserveerde S1- en S2-regio's van SARS-CoV-2

GENT, België, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het biotechbedrijf ExeVir Bio ontwikkelt krachtige nanobody-therapieën die een brede bescherming bieden tegen infectieziekten. Vandaag kondigt het aan dat het een financieringsovereenkomst met durfkapitaal van maximaal 25 miljoen euro (ongeveer 26,5 miljoen dollar) heeft afgesloten met de Europese Investeringsbank (EIB)*. Dankzij de financiële steun van de EIB zal ExeVir de klinische ontwikkeling van zijn belangrijkste middel, XVR012, een behandeling tegen COVID-19, kunnen versnellen.

Het COVID-19-programma van ExeVir focust op kandidaten voor zowel behandeling als preventie. Het zal cruciaal zijn voor de bescherming van het grote aantal mensen met verminderde immuniteit, ongeveer 3% van de totale westerse bevolking [1]. Zelfs nu vaccins beschikbaar zijn, loopt deze groep nog altijd een groot risico op ernstige vormen van COVID-19.

ExeVir heeft een uniek, modulair technologieplatform ontwikkeld dat gebaseerd is op antilichamen afkomstig van lama’s (VHH). Het gebruikt dat platform om multispecifieke antilichamen te genereren voor de preventie of behandeling van COVID-19. Deze zeer potente antilichamen richten zich specifiek op de sterk geconserveerde S1 en S2 epitopen van de spike-eiwitten van het coronavirus. De S2-regio is sterk geconserveerd, wat de kans op virale “ontsnappende varianten” beperkt, maar is anderzijds moeilijker te bereiken voor de meeste andere antilichamen. ExeVir’s krachtige binders bieden het potentieel van heterodimere binders aan het spike-eiwit in één molecuul of een cocktail van moleculen.

Deze bijzonder veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen neutraliseren alle gekende oudere en huidige zorgwekkende varianten van SARS-CoV-2. Exevir blijft nieuwe zorgwekkende varianten monitoren en hun neutralisering onderzoeken. Zijn belangrijkste preklinische kandidaat-geneesmiddel, XVR012, zal in 2023 klaar zijn voor verdere klinische ontwikkeling.

Dr. Torsten Mummenbrauer, CEO van ExeVir: "Het team van ExeVir heeft snel een grote expertise ontwikkeld in het gebruik van zijn modulaire nanobody-platform voor de strijd tegen COVID-19. Die ervaring gebruiken we nu om snelle, doeltreffende oplossingen te vinden voor nieuwe varianten van deze infectieziekte, voornamelijk ter bescherming en behandeling van de immuungecompromitteerde bevolking, die nog steeds in angst leeft. In deze meest kwetsbare populatie is COVID-19 een verwoestende en uiterst onvoorspelbare ziekte gebleken. We zijn enorm blij met de steun en de goedkeuring van de EIB op zo’n cruciaal moment voor ons bedrijf. Hiermee kunnen we ervoor kunnen zorgen dat deze leemte in de behandeling van COVID-19 wordt aangepakt en dat er voorbereidingen worden getroffen voor toekomstige pandemieën."

Fiona du Monceau, COO of ExeVir, zei: "Deze financiering van de EIB zal de ontwikkeling van ons belangrijkste product, XVR012, ondersteunen. Het zal ons in staat stellen om vooruitgang te boeken op ons wetenschappelijk traject, en ons helpen om onze ambitieuze groeistrategie voort te zetten en ons te vestigen als een echte Europese biotech kampioen in de strijd tegen infectieziekten met hoge onvervulde medische behoeften. Met de hulp van de EIB kunnen we ons blijven richten op het beschermen van bevolkingsgroepen voor wie vaccins niet voldoende zijn en antivirale therapieën niet ingezet kunnen worden, zoals de immuungecompromitteerden, en op de voorbereiding op toekomstige pandemieën. We willen ons eerste product op de markt brengen dat het potentieel heeft om een cruciaal middel te worden in de bestrijding van COVID-19.”

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB: “De ontwikkeling van geavanceerde therapeutica tegen infectieziekten is van cruciaal belang om de bevolking en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen te beschermen De EIB Groep heeft in de afgelopen paar jaar nauw samengewerkt met de Europese Commissie om miljarden vrij te maken voor de respons op COVID-19 op zowel korte als lange termijn. Onze financiering van ExeVir is opnieuw een voorbeeld van de manier waarop de EIB, als bank van de EU en publieke kredietverstrekker, dankzij de garantie van het InnovFin-programma van de Europese Unie veelbelovende start-ups ondersteunt. Dit programma heeft het voor ons mogelijk gemaakt belangrijke sectoren als de biotechnologie, de geneeskunde en de gezondheidszorg een duwtje in de rug te geven. Zo dragen we bij aan het creëren we een echt Europees ecosysteem waarin innovatie bloeit, ondernemers successen kunnen boeken en een gericht O&O echte voordelen oplevert voor onze economieën en uiteindelijk ook onze burgers.”

[1] Global, regional, and national estimates of the population at increased risk of severe COVID-19 due to underlying health conditions in 2020: a modelling study (thelancet.com)

* De lening met durfkapitaal maakt deel uit van de coronanoodhulp van de EIB en wordt gegarandeerd door het InnovFin-programma, een onderdeel van het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

