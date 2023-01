Communiqué : Orange et le Groupe Canal+ ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’OCS et Orange Studio par le Groupe Canal+

English French

Communiqué de presse

Paris, 9 janvier 2023

Orange et le Groupe Canal+ ont conclu un protocole d’accord en vue de l’acquisition d’OCS et Orange Studio par le Groupe Canal+

Orange et le Groupe Canal+ ont annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition par le Groupe Canal+ de la totalité des titres qu’Orange détient dans le bouquet de chaînes payantes OCS et dans Orange Studio, la filiale de coproduction de films et séries. Le Groupe Canal+ deviendra à l’issue de cette transaction l’actionnaire unique des deux sociétés.

La qualité du service et des contenus d’OCS - actuellement distribué par l’ensemble des FAI ainsi qu’au sein des offres cinéma séries de Canal+ - est reconnue tant par les professionnels du secteur que par les consommateurs. De son côté, Orange Studio compte plus de 200 coproductions à son actif ainsi qu’un catalogue de près de 1800 œuvres audiovisuelles et cinématographiques dont des films oscarisés et emblématiques comme The Artist ou The Father.

Depuis leurs créations respectives en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n’a cessé de s’intensifier avec l’émergence de puissantes plateformes internationales. C’est dans ce contexte qu’Orange a souhaité pérenniser le développement de ces 2 filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création. Afin d’assurer ces objectifs, Orange est donc tout naturellement entré en discussions avec le Groupe Canal+, son partenaire historique et acteur européen reconnu de la création et de la distribution de contenus. Canal+ est également actionnaire depuis 2012 à hauteur de 33,34% et le premier distributeur d’OCS. Premier studio de cinéma et de télévision en Europe, StudioCanal possède de nombreux atouts pour faire rayonner le catalogue d’Orange Studio.

L’opération fera l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel et sera notifiée à l’Autorité de la Concurrence en France.





A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 136 500 salariés au 30 septembre 2022, dont 75 000 en France. Le Groupe servait 286 millions de clients au 30 septembre 2022, dont 240 millions de clients mobile et 24 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse Orange

Emmanuel Gauthier : emmanuel2.gauthier ; +33 6 76 74 14 54

Sylvain Bruno : sylvain.bruno@orange.com ; +33 6 86 17 88 89







A propos du Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+, filiale de Vivendi, est un acteur majeur de la création et de la distribution de contenus dans le monde, avec près de 24 millions d’abonnés, une présence dans plus de 50 pays et 7 500 collaboratrices et collaborateurs sur tous les continents. Le Groupe CANAL+ compte près de 10 millions d’abonnés en France et près de 7 millions en Afrique.

Le Groupe CANAL+ est un acteur majeur dans l’édition et la commercialisation de chaînes de télévision avec 116 chaînes linéaires et délinéaires produites en interne. Il agrège les principales chaînes thématiques et des plateformes mondiales de contenus telles que Netflix, Disney+ et Paramount+.

Avec près de 3,4 milliards d’euros investis dans les contenus chaque année, il est un acteur essentiel du sport (principal financeur en France du football et du Rugby), du cinéma (premier financeur en France et en Pologne), ou encore des séries (notamment plus de 50 séries Originales par an dans plus de 14 langues).

Avec l’appui de sa filiale STUDIOCANAL qui détient 10 sociétés de production dans 7 pays européens, le Groupe CANAL+ est le premier producteur et distributeur de longs métrages et de séries TV en Europe. Il détient un catalogue de près de 7 000 titres provenant de plus de 60 pays. Enfin, il est aussi un acteur clé du digital avec son application CANAL+/myCanal, dont le déploiement à l’international s’accélère avec une présence dans une trentaine de pays à date.

Contacts presse Groupe CANAL+

Olivia Abehassera : olivia.abehassera@canal-plus.com ; +33 1 71 35 19 66

Pièce jointe