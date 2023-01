Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group übernimmt Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Deutschland

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy and Industrial Gases Group von Nikkiso Cryogenic Industries (die „Gruppe“), ein Unternehmen von Nikkiso Co., Ltd (Japan), hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Cryotec Anlagenbau GmbH (Wurzen bei Leipzig, Sachsen, Deutschland) für einen nicht genannten Betrag getroffen.

Cryotec ist ein weltweit tätiges Anlagenbauunternehmen, das Planung, Projektmanagement, Fertigung und Ingenieurleistungen für skidmontierte/containerisierte Luftzerlegungs- und Verflüssigungsanlagen sowie CO2-Technologien anbietet und seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen liefert.

Cryotec wird als Teil der GmbH der Gruppe mit Sitz in Neuenburg am Rhein, Deutschland, tätig sein. Die Gruppe besteht aus sechs funktionalen Geschäftseinheiten: Kryopumpen, Wärmetauschersysteme, Prozesssysteme, Betankung und Lösungen, Energieinfrastruktur und strategische Projekte und Service.

„Durch die Übernahme von Cryotec kann die Gruppe ihre Präsenz in Europa ausbauen und ihr Know-how in den Bereichen Kohlenstoffabscheidung und Biogastechnologien erweitern“, so Ole Jensen, Vice President, Europe.

„Wir freuen uns darauf, Cryotec in unsere Nikkiso-Familie aufzunehmen. Diese Übernahme ist ein Beispiel für unsere Leidenschaft, effiziente, leistungsorientierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten“, so Peter Wagner, CEO von Cryogenic Industries und President der Gruppe.

Diese Übernahme ist Ausdruck ihres Engagements und ihrer Unterstützung für den europäischen Markt. Der Abschluss der Übernahme wird für das erste Quartal 2023 erwartet.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) produzieren und warten technische Ausrüstung für die Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Prozessanlagen für Industriegase, Erdgasverflüssigung (LNG), Wasserstoffverflüssigung (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmerückgewinnung. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam beherrrschten Gruppe von etwa 20 Betriebseinheiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.NikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .