Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengakuisisi Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Jerman

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy and Industrial Gases Group (“Grup”) milik Nikkiso Cryogenic Industries, bagian dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), telah mengadakan perjanjian untuk mengakuisisi Cryotec Anlagenbau GmbH, (Wurzen dekat dengan Leipzig, Saxony, Jerman) dengan jumlah yang dirahasiakan.

Perusahaan rekayasa dan konstruksi kilang global, Cryotec menyediakan layanan perencanaan, manajemen proyek, manufaktur, dan rekayasa untuk kilang pemisahan dan pencairan udara terpasang skid/dalam kontainer serta teknologi CO2 yang menawarkan solusi yang disesuaikan untuk pelanggan mereka.

Cryotec akan beroperasi sebagai bagian dari fasilitas GmbH milik Grup, yang berbasis di Neuenburg am Rhine, Jerman. Grup ini terdiri dari enam unit bisnis fungsional: Pompa Kriogenik, Sistem Penukar Panas, Sistem Pengolahan, Pengisian Bahan Bakar & Solusi, Infrastruktur Energi & Proyek Strategis dan Servis.

“Akuisisi Cryotec oleh kami akan memungkinkan Grup untuk memperluas jaringan kami di Eropa, serta meningkatkan keahlian kami dalam teknologi penangkapan karbon dan biogas”, menurut Ole Jensen, Wakil Presiden, Eropa.

“Kami menantikan menyambut masuknya Cryotec ke keluarga Nikkiso kami. Akuisisi ini menegaskan semangat kami untuk menyediakan produk dan layanan kami yang berbasis kinerja efisien," menurut Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries dan Presiden Grup.

Akuisisi ini menggambarkan komitmen dan dukungan mereka terhadap pasar Eropa. Akuisisi ini diperkirakan akan dituntaskan dalam Q1 2023

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan menyervis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri, Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.NikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .