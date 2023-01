กลุ่ม Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ได้เข้าซื้อกิจการ Cryotec Anlagenbau GmbH เมือง Wurzen เยอรมนี

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เตเมคูลา,แคลิฟอร์เนีย, Jan. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของกลุ่ม Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งอยู่ในเครือของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ Cryotec Anlagenbau GmbH (Wurzen ใกล้กับ Leipzig, Saxony, เยอรมนี) ด้วยจำนวนเงินที่ไม่เปิดเผย

Cryotec เป็นบริษัทด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างโรงงานระดับโลก ให้บริการด้านการวางแผน การจัดการโครงการ การผลิตและวิศวกรรมของโรงงานแยกอากาศและของเหลวแบบติดตั้งบนระบบไหลเวียน/ตู้คอนเทนเนอร์ และเทคโนโลยี CO2 ที่นำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้า

Cryotec จะดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน GmbH ของกลุ่มบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใน Neuenburg am Rhine เยอรมนี ในกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วยหกหน่วยธุรกิจได้แก่: ปั๊มไครโอเจนิก ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบกระบวนการ เชื้อเพลิงและโซลูชัน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงการเชิงกลยุทธ์และการบริการ

“การซื้อกิจการ Cryotec ของเราจะช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานของเราในยุโรป และขยายความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีของเราในการดักจับคาร์บอนและก๊าซชีวภาพ” Ole Jensen รองประธานประจำยุโรปกล่าว

“เราเฝ้ารอที่จะพา Cryotec เข้ามาสู่ครอบครัว Nikkiso ของเรา การซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cryogenic Industries และประธานกลุ่มบริษัทกล่าว

การซื้อกิจการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้การสนับสนุนต่อตลาดยุโรปของพวกเขา การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วง Q1 ปี 2566

เกี่ยวกับCRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) บริษัทในเครือผลิตและให้บริการอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิกเชิงวิศวกรรม (ปั๊ม เครื่องขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฏจักรแรนไคน์อินทรีย์สำหรับการกู้คืนความร้อนเหลือทิ้ง Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip และกลุ่มที่ควบคุมร่วมกันซึ่งมีหน่วยงานดำเนินงานประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่ www.NikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com