Contrat de Liquidité : Bilan semestriel au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par Vilmorin & Cie à Natixis Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

7 784 titres Vilmorin & Cie,

288 619,79 euros.

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

5 660 titres,

367 063,17 euros.

Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutées :

1 377 transactions à l'achat,

1 368 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

54 605 titres et 2 376 669,80 euros à l'achat,

54 896 titres et 2 378 064,50 euros à la vente.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Anthony CARVALHO

Directeur Financier

relations-amf@vilmorincie.com

Tél. + 33 (0)4 73 63 40 08

Site internet : www.vilmorincie.com

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement, en y investissant chaque année plus de 16 % de son chiffre d’affaires, et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère et Actionnaire de référence, la coopérative agricole Limagrain : le progrès, la persévérance et la coopération.

