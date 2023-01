Sidetrade : Bilan annuel 2022 du contrat de liquidité

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, publie le bilan annuel 2022 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe) par Sidetrade, les moyens qui figuraient au compte de liquidité à la date du 30 décembre 2022 étaient :

Nombre d’actions : 2 085

Solde en espèces : 306 328,27 €

Au cours du second semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achat



4 076 titres 530 630,50 € 239 transactions Vente



5 240 titres 699 231,50 € 243 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2022 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2022 (cf. communiqué du 11 juillet 2022), les moyens qui figuraient au compte de liquidité étaient :

Nombre d’actions : 3 249

Solde en espèces : 139 437,97 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe) au 17/08/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 2 855 titres

Solde en espèces : 170 554,70 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).





Prochaine communication financière

Chiffre d’Affaires annuel 2022 : 24 janvier 2023 (après Bourse)

Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enpertrises ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.





Annexe – Transactions du 1er juillet 2022 au 30 décembre 2022

Achats Vente ALBFR FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux (€) Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux (€) Total 239 4 076 530 630,50 243 5 240 699 231,50 20220701 4 90 11 014,50 2 2 251,50 20220704 2 2 245,00 3 130 16 351,50 20220705 1 1 123,00 3 131 16 348,00 20220706 2 3 367,50 2 3 373,50 20220707 3 32 3 938,50 1 1 126,00 20220708 2 31 3 816,00 1 1 126,00 20220711 1 1 123,00 1 1 123,00 20220712 1 1 122,50 1 1 122,50 20220713 1 1 123,50 1 1 123,50 20220714 1 1 123,00 1 1 123,00 20220715 1 1 123,50 1 1 123,50 20220718 0 0 0,00 0 0 0,00 20220719 0 0 0,00 0 0 0,00 20220720 1 1 123,50 6 349 43 704,50 20220721 4 131 15 828,00 1 1 123,00 20220722 2 41 4 860,00 3 93 11 324,00 20220725 1 1 123,00 1 1 123,00 20220726 2 41 4 943,00 1 1 123,00 20220727 2 2 243,50 1 1 123,00 20220728 2 21 2 510,50 1 1 120,50 20220729 1 1 121,00 1 1 121,00 20220801 1 1 121,00 2 41 5 001,00 20220802 1 1 121,00 6 311 38 801,00 20220803 2 28 3 488,50 2 21 2 677,00 20220804 1 1 126,00 5 211 27 806,00 20220805 2 25 3 290,50 3 101 13 644,50 20220808 2 51 6 757,50 3 91 12 387,50 20220809 1 1 135,50 3 81 11 065,50 20220810 1 1 138,00 6 188 26 479,00 20220811 1 1 141,50 1 1 141,50 20220812 2 61 8 509,50 1 1 139,50 20220815 2 35 4 848,00 1 1 139,00 20220816 2 41 5 658,50 1 1 138,50 20220817 1 1 138,50 1 1 138,50 20220818 1 1 138,50 2 11 1 538,50 20220819 2 13 1 784,00 2 31 4 340,00 20220822 4 181 24 451,00 1 1 136,00 20220823 1 1 134,00 1 1 134,00 20220824 2 2 265,50 1 1 133,00 20220825 2 2 265,50 1 1 133,00 20220826 1 1 135,00 1 1 135,00 20220829 1 1 134,00 1 1 134,00 20220830 3 65 8 541,00 2 31 4 167,00 20220831 2 3 395,50 1 1 132,50 20220901 3 52 6 829,50 1 1 132,00 20220902 2 51 6 631,00 1 1 131,00 20220905 4 132 16 900,00 1 1 129,00 20220906 2 35 4 430,00 1 1 129,00 20220907 2 38 4 807,50 1 1 127,00 20220908 2 6 762,00 2 2 259,00 20220909 3 101 12 747,00 1 1 127,00 20220912 1 1 125,00 4 166 21 280,00 20220913 2 51 6 402,50 2 41 5 267,50 20220914 3 52 6 604,00 1 1 127,50 20220915 1 1 126,50 1 1 126,50 20220916 3 99 12 446,00 2 2 256,00 20220919 4 141 17 639,00 2 2 258,00 20220920 4 105 13 089,50 3 71 9 000,50 20220921 2 41 5 127,50 1 1 127,50 20220922 6 186 22 968,50 1 1 126,00 20220923 3 45 5 485,00 1 1 124,00 20220926 1 1 124,00 1 1 124,00 20220927 4 111 13 403,00 1 1 123,00 20220928 2 21 2 491,00 1 1 121,00 20220929 1 1 121,00 7 451 55 891,00 20220930 3 43 5 332,00 1 1 125,00 20221003 4 111 13 668,50 1 1 123,50 20221004 1 1 124,50 3 111 13 964,50 20221005 1 1 125,50 1 1 125,50 20221006 2 8 993,00 1 1 125,00 20221007 1 1 124,50 1 1 124,50 20221010 2 41 5 125,50 1 1 125,50 20221011 1 1 128,00 2 17 2 184,00 20221012 1 1 127,50 2 41 5 307,50 20221013 1 1 130,50 3 82 10 701,00 20221014 1 1 131,50 2 5 657,50 20221017 3 101 12 900,50 2 41 5 370,50 20221018 2 32 4 163,00 3 96 12 823,00 20221019 2 11 1 422,00 6 202 26 933,00 20221020 1 1 135,00 4 163 22 179,00 20221021 2 51 6 859,50 2 4 547,00 20221024 3 107 14 310,00 1 1 134,00 20221025 2 41 5 453,50 1 1 133,50 20221026 3 71 9 395,00 1 1 135,00 20221027 2 2 265,00 1 1 132,50 20221028 3 101 13 355,00 1 1 135,00 20221031 1 1 132,50 1 1 132,50 20221101 1 1 131,50 4 150 20 171,00 20221102 3 101 13 505,50 1 1 135,50 20221103 3 101 13 253,00 1 1 133,00 20221104 1 1 133,00 4 171 22 933,00 20221107 2 16 2 138,50 3 111 15 221,00 20221108 3 101 13 555,50 1 1 135,50 20221109 3 101 13 353,50 1 1 133,50 20221110 1 1 133,00 1 1 133,00 20221111 1 1 133,50 1 1 133,50 20221114 2 12 1 596,00 1 1 133,00 20221115 1 1 135,00 2 20 2 719,00 20221116 1 1 135,50 3 111 15 165,50 20221117 2 19 2 575,00 2 10 1 382,50 20221118 3 72 9 706,50 1 1 137,00 20221121 1 1 136,50 1 1 136,50 20221122 2 41 5 454,50 1 1 134,50 20221123 1 1 133,50 2 16 2 166,00 20221124 1 1 135,50 5 201 27 600,50 20221125 1 1 135,50 5 167 22 932,50 20221128 2 31 4 279,00 1 1 139,00 20221129 1 1 138,50 1 1 138,50 20221130 1 1 139,00 3 49 6 867,00 20221201 1 1 139,50 3 33 4 685,50 20221202 3 121 16 845,50 3 91 13 025,50 20221205 2 33 4 590,00 2 11 1 562,00 20221206 3 102 14 205,50 1 1 141,50 20221207 3 54 7 527,00 1 1 140,00 20221208 1 1 142,00 2 41 5 842,00 20221209 1 1 142,50 1 1 142,50 20221212 1 1 144,00 4 117 16 940,00 20221213 1 1 146,00 1 1 146,00 20221214 2 32 4 624,00 1 1 144,50 20221215 4 151 21 687,00 1 1 147,00 20221216 1 1 143,00 2 41 5 883,00 20221219 2 41 5 823,50 1 1 143,50 20221220 1 1 144,00 2 38 5 490,50 20221221 1 1 143,50 1 1 143,50 20221222 1 1 143,50 2 41 5 983,50 20221223 1 1 146,50 6 253 37 850,50 20221226 0 0 0,00 0 0 0,00 20221227 1 1 150,50 4 171 25 885,50 20221228 1 1 152,00 1 1 152,00 20221229 1 1 151,50 1 1 151,50 20221230 1 1 150,50 1 1 150,50

Pièce jointe