Forte accélération pour l’activité gestion de la donnée chez Komposite

Sur le dernier semestre, l’ESN Komposite, experte de la plateformisation, de l’infrastructure et de la gestion de la donnée, a poursuivi sa croissance en annonçant un fort développement de son activité Data (+ 140 % en 2022). Cette performance vient saluer la pertinence du positionnement de l’entreprise qui a su réunir approche intégrée, innovations et valeur ajoutée au centre de sa nouvelle stratégie commerciale.

Ce faisant, Komposite permet à ses clients de mener à bien leur transformation digitale grâce au Cloud et à un accompagnement sur mesure (de la conception au maintien en conditions opérationnelles, en passant par la mise en place de plateformes industrielles adaptées à leurs attentes spécifiques et à la délégation d’experts pour prendre en charge leur projet). Les entreprises peuvent alors accéder à des infrastructures de nouvelle génération basées sur des technologies éprouvées et mieux exploiter leurs données et bases de données au quotidien pour gagner en agilité et en performance dans la bonne conduite de leurs activités.

David Dariouch, CTO chez Komposite « Notre approche qui associe une double expertise techniques sur les données et les infrastructures d'une part avec une organisation services complète d'autre part est un solide différenciateur qui offre de réelles garanties aux entreprises qui s’orientent vers une trajectoire de transformation vers le Cloud. La plateformisation est une réponse adaptée à ces enjeux et prend en compte tous les aspects indispensables dans la gestion du cycle de vie des projets qui nous sont confiés. Ces différents éléments nous ont permis de connaitre une nouvelle croissance sur notre activité database et gestion de la donnée qui représente un projet stratégique pour toutes les organisations. »

Komposite va continuer d’investir fortement en 2023 pour enrichir ses services, tisser de nouveaux partenariats structurants avec les plus grands fournisseurs mondiaux de technologies, mais également compléter ses équipes d’experts réunies au sein de sa division Komposite Talents. L’ESN bénéficie donc de tous les fondamentaux indispensables pour offrir une réponse opérationnelle unique afin d’accompagner ses clients dans leurs nouveaux enjeux de transformation digitale et leur bascule vers le Cloud.