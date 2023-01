Nouvelle croissance pour l’éditeur Shortways pour son dernier exercice

Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, réalise une nouvelle performance en 2022 et confirme sa profitabilité en annonçant un chiffre d’affaires en hausse de 21 % réalisé auprès de ses utilisateurs historiques et de nouveaux clients, notamment dans le secteur Banques et Assurances.

Au service des grandes organisations, Shortways apporte un gain de temps et un support performant à l’adoption du digital. Grâce à Shortways, les entreprises passent au 100 % digital sur la formation IT et divisent par dix leur nombre d’appels au support. Les clients de Shortways sont des grands groupes qui économisent fortement sur leurs coûts de support utilisateurs.

La deuxième moitié de l’année 2022 a été particulièrement dynamique avec le lancement de 10 nouveaux projets qui concernent plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs notamment sur le secteur de la finance. Dans ce contexte, Shortways met en avant sa capacité à accompagner efficacement ses clients dans leur transformation numérique en adoptant simplement les nouveaux outils déployés (ERP, SIRH, etc.).

Enfin, au-delà des nouveaux clients, Shortways a également continué de répondre aux attentes de ses clients historiques et étendu son périmètre d’intervention chez ces derniers. Désormais, Shortways va accélérer ses investissements pour faire évoluer sa solution, y intégrer de nouvelles fonctionnalités, mais également poursuivre sa dynamique d’embauche sur Laval et Paris.