Talenom Oyj, Pörssitiedote 9.1.2023 kello 17.45

Talenom Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista (Danske Bank A/S)

Talenom Oyj on vastaanottanut Danske Bank A/S:ltä 9.1.2023 ilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistamien osakkeiden määrä Talenom Oyj:n kaikista osakkeista on 6.1.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena noussut yli 5 prosentin rajan.

Danske Bank A/S:n osuudet ilmoituksen mukaan:

% osakkeista

ja äänistä % osakkeista ja äänistä

rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden

ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen 5,07 % 5,07 % 44 923 197



Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,99 % 4,99 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000153580 2 277 089 5,07 % YHTEENSÄ 2 277 089 5,07 %

Liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaakäyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Danske Invest Select 0,01 % 0,01 % Finnish Fund 5,06 % 5,06 %

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

