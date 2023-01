Bilan semestriel du contrat de liquidité

entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 9 janvier 2023 (17h45) – Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2022 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

3.559 titres

108.380,46 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

6.542 titres

60.966,5 euros

Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 ont été exécutées :

414 Transactions à l'achat

371 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

10.247 titres et 306.162 euros à l'achat

10.031 titres et 305.065,2 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE

Créé en 1972, DÉKUPLE est un acteur majeur du data marketing cross-canal. Le Groupe conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Ses expertises lui permettent d’accompagner les marques dans leurs besoins marketing mais aussi de créer pour son compte des portefeuilles générateurs de revenus récurrents. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques dont 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI.

DÉKUPLE a réalisé 164,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Chine, le Groupe emploie plus de 900 personnes.

DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Code ISIN : FR0000062978 - DKUPL

www.dekuple.com



ANNEXE

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 414 10247 306162 371 10031 305065,2 01/07/2022 2 17 527,1 1 1 31,1 04/07/2022 10 321 9702,9 1 1 30,9 05/07/2022 4 161 4790,2 2 34 1020,2 06/07/2022 1 1 29,8 1 1 29,8 07/07/2022 9 321 9197,1 2 81 2349,1 08/07/2022 2 5 140,1 3 161 4628,1 11/07/2022 1 1 29 1 1 29 12/07/2022 1 1 29,1 8 361 10877,1 13/07/2022 1 1 31,5 3 131 4151,5 14/07/2022 2 61 1921,8 1 1 31,8 15/07/2022 1 1 32 8 161 5192 18/07/2022 1 1 32,9 1 1 32,9 19/07/2022 3 82 2664,5 1 1 32,5 20/07/2022 1 1 32,1 1 1 32,1 21/07/2022 2 41 1291,7 2 35 1119,7 22/07/2022 1 1 32 1 1 32 25/07/2022 1 1 31,5 2 81 2591,5 26/07/2022 4 70 2170,4 1 1 31,4 27/07/2022 4 198 5963 3 81 2551,5 28/07/2022 3 33 1039,5 2 5 159,5 29/07/2022 3 49 1544 1 1 32 01/08/2022 6 161 4951,3 3 19 598,3 02/08/2022 3 81 2511 1 1 31 03/08/2022 3 81 2470,6 2 2 61,6 04/08/2022 1 1 30,4 4 241 7590,4 05/08/2022 3 81 2551,5 1 1 31,5 08/08/2022 3 102 3152,5 2 2 64 09/08/2022 2 81 2470,8 1 1 30,8 10/08/2022 1 1 30,5 3 34 1037 11/08/2022 2 81 2470,3 3 105 3214,3 12/08/2022 2 81 2470,5 2 3 92,5 15/08/2022 2 14 426,6 2 81 2510,1 16/08/2022 1 1 30,8 3 93 2888,8 17/08/2022 1 1 31 3 93 2883 18/08/2022 1 1 31,1 2 81 2551,1 19/08/2022 1 1 31,3 5 241 7711,3 22/08/2022 2 81 2552,5 4 81 2632,5 23/08/2022 1 1 31,3 3 81 2551,3 24/08/2022 2 81 2511,9 4 76 2394,4 25/08/2022 1 1 31,5 1 1 31,5 26/08/2022 1 1 31,5 5 26 831,5 29/08/2022 5 87 2787,5 6 321 10512,5 30/08/2022 11 401 12833 1 1 33 31/08/2022 5 161 5032 6 91 2907 01/09/2022 4 161 4991 7 161 5031 02/09/2022 2 81 2551,3 5 161 5111,3 05/09/2022 11 321 9622,2 1 1 30,2 06/09/2022 1 1 30,9 2 81 2510,9 07/09/2022 6 139 4141,2 3 81 2430,2 08/09/2022 1 1 29,7 1 1 29,7 09/09/2022 4 24 720 3 91 2735 12/09/2022 1 1 30 1 1 30 13/09/2022 3 81 2429,8 2 81 2429,8 14/09/2022 1 1 29,9 3 91 2729,9 15/09/2022 2 139 4170,5 4 91 2775,5 16/09/2022 5 241 7230,5 3 13 396,5 19/09/2022 3 81 2421,9 3 81 2421,9 20/09/2022 4 81 2389,9 1 1 29,9 21/09/2022 9 289 8293 6 291 8544 22/09/2022 4 161 4629,5 1 1 29,5 23/09/2022 9 193 5364,4 4 179 5070,4 26/09/2022 12 401 10803,1 1 1 27,1 27/09/2022 6 161 4146 6 116 3033,5 28/09/2022 9 285 7224 4 161 4146 29/09/2022 6 81 2065,5 1 1 25,5 30/09/2022 5 117 2898,9 6 241 6144,9 03/10/2022 1 1 27 10 543 15225 04/10/2022 1 1 29,5 5 241 7349,5 05/10/2022 3 81 2470,9 1 1 30,9 06/10/2022 1 1 30,9 5 241 7502,9 07/10/2022 6 81 2551,5 3 81 2551,5 10/10/2022 4 161 4951,1 5 81 2511,1 11/10/2022 2 81 2470,3 3 97 2958,3 12/10/2022 1 1 30,4 1 1 30,4 13/10/2022 4 161 4854,3 2 81 2470,3 14/10/2022 3 81 2470,9 2 81 2510,9 17/10/2022 1 1 30,6 2 41 1258,6 18/10/2022 1 1 30,8 4 161 5030,8 19/10/2022 2 81 2551,2 6 321 10191,2 20/10/2022 1 1 32 2 81 2592 21/10/2022 3 81 2592,2 3 161 5152,2 24/10/2022 1 1 32,1 3 51 1645,1 25/10/2022 2 41 1304,1 1 1 32,1 26/10/2022 6 201 6243 2 81 2551 27/10/2022 1 1 31,2 1 1 31,2 28/10/2022 1 1 31,2 1 1 31,2 31/10/2022 2 81 2486,7 2 6 188,2 01/11/2022 1 1 30,8 2 81 2510,8 02/11/2022 1 1 31 1 1 31 03/11/2022 4 110 3395,7 3 41 1279,2 04/11/2022 3 121 3642,5 4 161 4950,5 07/11/2022 7 241 7391,1 1 1 31,1 08/11/2022 1 1 30,5 3 41 1258,5 09/11/2022 1 1 30,6 1 1 30,6 10/11/2022 1 1 30,9 5 241 7526,9 11/11/2022 7 141 4437,6 3 81 2559,6 14/11/2022 2 81 2511,5 3 81 2551,5 15/11/2022 2 11 341,3 3 51 1596,3 16/11/2022 4 141 4326,5 9 151 4681,5 17/11/2022 1 1 31,2 2 51 1611,2 18/11/2022 2 20 626,3 4 151 4861,6 21/11/2022 2 16 515,3 3 7 229,1 22/11/2022 1 1 32,1 1 1 32,1 23/11/2022 2 51 1657,2 3 101 3297,2 24/11/2022 7 137 4437,5 1 50 1625 25/11/2022 1 1 32,5 5 150 4905 28/11/2022 19 631 19576,5 0 0 0 29/11/2022 14 426 12386 4 150 4485 30/11/2022 1 1 28,5 7 201 5918,5 01/12/2022 3 51 1509,6 2 36 1079,6 02/12/2022 3 51 1514,7 2 51 1529,7 05/12/2022 6 101 2985 1 1 30 06/12/2022 5 101 2914,5 1 1 29,5 07/12/2022 4 51 1438,4 1 1 28,4 08/12/2022 3 101 2843,3 4 151 4303,3 09/12/2022 3 16 462,5 3 101 2939 12/12/2022 3 101 2873,9 4 83 2383,7 13/12/2022 1 1 28,9 2 51 1488,9 14/12/2022 2 51 1479 3 51 1494 15/12/2022 2 51 1493,8 10 251 7368,8 16/12/2022 4 58 1714,7 1 1 29,6 19/12/2022 3 33 957 1 1 29 20/12/2022 3 51 1509 5 151 4469 21/12/2022 2 4 117 3 22 655,2 22/12/2022 1 1 29,5 5 80 2368,7 23/12/2022 1 1 29,9 1 1 29,9 27/12/2022 1 1 30 1 1 30 28/12/2022 4 101 2984,7 4 51 1514,7 29/12/2022 1 1 29,8 3 51 1529,8 30/12/2022 3 51 1525 1 1 30

