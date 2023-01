English French

Gonesse, le 09 janvier 2023

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022/2023 en croissance de 5,8% par rapport au premier trimestre 2021/2022, à change et jours constants

En milliers d’euros 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Chiffre d'affaires total 234 508 225 596

Au premier trimestre de l’exercice 2022/2023, l’activité du Groupe Manutan est en croissance de +4,0% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Cette croissance inclut un effet de change et un effet jours négatifs, respectivement de -0,4% et -1,4% (soit une croissance d’activité de +5,8% à change et jours constants). Le chiffre d’affaires s’établit à 234,5 millions d’euros, contre 225,6 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Du point de vue des zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Entreprises 188 968 175 118 Sud 91 172 82 210 Centre 48 773 44 320 Ouest 30 431 30 723 Nord 10 609 10 690 Est 8 078 7 174 Collectivités 45 446 50 479 Sud 45 446 50 479 TOTAL 234 508 225 596





A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises +10,1% +10,1% Sud +12,1% +12,1% Centre +12,7% +12,7% Ouest +1,2% +1,2% Nord +4,2% +4,2% Est +17,6% +17,6% Collectivités -9,2% -9,2% Sud -9,2% -9,2% TOTAL +5,8% +5,8%

La croissance du Groupe au premier trimestre est portée par la division Entreprises, dont toutes les zones sont en progression par rapport à l’exercice dernier.

La division Collectivités affiche une activité en recul. Elle est impactée par l’ajustement des dépenses des collectivités pour faire face au contexte inflationniste et aux hausses de coûts qu’elles subissent.

Dans le contexte inflationniste et incertain actuel, le Groupe continuera de faire ses meilleurs efforts pour en limiter les impacts. Ceci, en poursuivant la mise en œuvre de sa stratégie de développement, centrée sur l’extension de l’offre responsable, des capacités de stockage, ainsi que sur le renforcement du modèle économique alliant le digital, l’approche client omnicanale personnalisée et l’agilité opérationnelle nécessaire.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est un leader européen du e-commerce BtoB spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures, grâce à un modèle qui allie les forces du digital à une ambition humaine.

Son offre de produits et de services tout en un permet à ses clients -entreprises, collectivités et artisans- de fonctionner au quotidien efficacement et durablement, tout en mettant en place une stratégie d’optimisation de leurs achats.

Avec 27 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 906,5 millions d’euros en 2021/22. Manutan France a obtenu la labellisation Best Workplaces 2022 et 9 autres filiales du Groupe sont certifiées Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022/2023 Le 19 avril 2023 (après clôture du marché)

