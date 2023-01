COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON INTÈGRE L’INDICE ENTERNEXT© PEA-PME 150

Communiqué de presse

Lesquin, 9 janvier 2023 18h00

NACON INTÈGRE L’INDICE ENTERNEXT© PEA-PME 150

NACON (ISIN FR0013482791) annonce avoir rejoint l’indice EnterNext© PEA-PME 150 depuis la séance de Bourse du 19 décembre 2022.

L’indice EnterNext© PEA-PME 150 est un indice de référence boursier représentatif des actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, EnterNext© PEA- PME 150 est composé des 150 valeurs, petites et moyennes, parmi les plus liquides. Cet indice est particulièrement suivi par les investisseurs institutionnels, notamment par la vingtaine de fonds spécialisés PEA PME.

« Nous sommes très heureux d’intégrer cet indice qui permet aux investisseurs institutionnels et aux particuliers d’identifier les performances boursières des PME françaises cotées les plus liquides. Notre éligibilité au PEA-PME 150 permettra ainsi d’accroitre notre visibilité́ sur l’ensemble des places boursières européennes », précise Alain Falc, Président Directeur Général de Nacon.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023

Lundi 23 janvier 2023 après bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2021/2022

155,9 M€











EFFECTIF

Plus de 900 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe