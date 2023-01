Esker et Grant Thornton Italie automatisent les processus métier clés de « The Space Cinema »

LYON, — le 09 janvier 2023 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce, en partenariat avec Grant Thornton Italie, que The Space Cinema, leader du marché cinématographique italien, a choisi Esker pour automatiser le traitement de ses factures fournisseurs, ses notes de frais et son poste client.

Le partenariat avec Grant Thornton, spécialisé dans l’audit et le conseil, a joué un rôle essentiel dans la réussite du déploiement des solutions Esker pour The Space Cinema. L’expertise des services de conseil de Grant Thornton a été déterminante pour le déploiement des solutions Esker. Cette collaboration fructueuse a accompagné The Space Cinema dans son parcours de transformation digitale en automatisant ses principaux processus financiers : ses factures fournisseurs et clients ainsi que ses notes de frais.



En collaborant à la fois avec l'éditeur Esker et le cabinet de conseil Grant Thornton (GT), The Space Cinema a réalisé des progrès considérables en matière d’efficacité, de délais et de coûts. Fort des solutions innovantes d’Esker, de l’offre de conseil de Grant Thornton et de l’engagement de The Space Cinema dans l’automatisation de ses processus, ce partenariat pose les bases pour de futurs projets dans d’autres services de l’entreprise.

" Le travail d’équipe est toujours gagnant. La relation que nous avons établie et cultivée avec The Space Cinema au fil des années repose sur la transparence, le dialogue et l’estime mutuelle. Nous misons sur des relations de qualité, une collaboration étroite et des objectifs communs pour fournir à nos clients des solutions qui répondent de façon optimale à leurs besoins. " Giovanni Gavioli, Directeur Général, Esker Italie.

The Space Cinema a retiré de nombreux avantages de cette collaboration :

l’amélioration de la gestion des factures fournisseurs et du poste client grâce à la reconnaissance intelligente des données intégrant des technologies d’IA ;

une charge de travail réduite grâce au traitement automatisé des processus ;

un workflow de validation optimisé ;

une intégration multi-ERP transparente pour l’utilisateur ;

un contrôle accru des dépenses de l’entreprise.

" De nombreuses entreprises à travers le monde souhaiteraient automatiser leurs processus métier avec un moteur d’intelligence artificielle. Je suis fier de vous annoncer que c’est désormais possible et que nos résultats sont le fruit d’un véritable partenariat entre The Space Cinema, Grant Thornton et Esker. Chacune des parties a mis toute sa passion et son expertise technique au service du projet pour en garantir la réussite. " Alessandro Leone, Directeur de l’exploitation chez Grant Thornton Digital.



La transformation digitale de The Space Cinema s’est opérée en trois phases. En 2011, l’entreprise a mis en œuvre la solution On-Premise d’Esker afin d’optimiser les processus de traitement des factures fournisseurs, avant de migrer dans le cloud en 2021.

Forte de ce premier succès, l’entreprise a décidé d’adopter en 2018 la solution d’automatisation de gestion du poste client d’Esker pour automatiser une autre partie de ses processus comptables. Enfin, en 2021, The Space Cinema a également opté pour la solution Esker de gestion des notes de frais pour automatiser les dépenses de ses employés.

" Depuis le lancement de notre partenariat avec Esker il y a plus de dix ans, nous avons considérablement amélioré nos processus de gestion des factures fournisseurs et du poste client. L’expertise reconnue d’Esker en matière d’IA et d’automatisation s’est traduit pour les équipes par l’enrichissement de leurs missions avec des tâches à plus forte valeur ajoutée. Esker nous a également permis de mieux contrôler les dépenses des employés et de réduire notre empreinte environnementale en supprimant l’impression et le stockage de milliers de justificatifs. " Gianpiero Nese, Directeur financier du groupe The Space Cinema.

À propos de Grant Thornton Italie



Grant Thornton Italie fait partie du groupe Grant Thornton International Ltd, un réseau mondial regroupant plus de 62 000 professionnels, qui opère depuis plus de 100 ans dans plus de 140 pays et fournit des services d’audit, de fiscalité et de conseil. Avec plus de 500 employés dans 19 bureaux répartis dans les principales villes d’Italie, Grant Thornton Italie offre à ses clients une présence dans tout le pays, pour une qualité de service optimale. Active dans les secteurs clés du paysage économique d’aujourd’hui, la société compte une grande variété de clients : des PME, des multinationales, des sociétés cotées ou encore des entreprises familiales.

À propos de The Space Cinema

Société cinématographique leader du marché italien, The Space Cinema compte 36 cinémas multiplexes, 359 écrans, plus de 70 000 fauteuils et plus de 700 salariés en Italie. La société possède cinq des dix cinémas les plus rentables en Italie et attire en moyenne 16 millions de spectateurs chaque année. The Space Cinema fait partie du groupe Vue International, l’un des premiers exploitants de salles de cinéma au monde, qui gère les marques les plus réputées des marchés européens et taïwanais, soit 227 sites et 1 990 écrans dans neuf pays.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises.

La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs. Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth™ à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.

