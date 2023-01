Canada Carbon annonce la fin de son programme de forage sur sa propriété d'Asbury

TORONTO, 09 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la "Société" ou "Canada Carbon" ou "CCB") (TSX-V:CCB),(FF:U7N1) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété sa campagne de tranchées et de forage près de l'indice MC-8805 dans la partie est de la propriété Asbury.



Le programme

La prospection effectuée en 2021 a permis d'obtenir des échantillons choisis minéralisés (21,50 %, 5,85 % et 18,80 % Cg) dans la partie NE de la propriété, près de l'indice MC-8805. Des sondages historiques (St-Pierre, 1988) dans le voisinage de l'indice ont retourné 8,14% Cg sur 18,9 mètres. Cette zone a été la cible principale de la campagne d'exploration de l'automne 2022 qui a consisté en 60,5 m de tranchées dans 5 tranchées et 830 m de forage dans 6 trous de forage au diamant (" sondage "). En plus de s'appuyer sur de nombreuses informations historiques, le levé de tranchées et de forage a utilisé les anomalies VTEM et les conducteurs EM (Dubé, 2013) ainsi que la minéralisation récemment observée découverte lors de la dernière phase d'exploration de surface pour trouver les cibles locales. La figure 1 montre l'emplacement du programme ainsi que certaines des caractéristiques géologiques les plus importantes de la région.

Figure 1: Trous de forage historiques et tranchées et trous de forage prévus pour la campagne de l'automne 2022





Les observations des échantillons de carottes et de canaux indiquent que les roches hôtes sont des skarns, des quartzites massifs et des paragneiss porphyroblastiques rubanés. Le graphite est présent dans les trois lithologies, sous forme disséminée, de veines ou d'intersections massives. Les sulfures (pyrite, pyrrhotite et parfois galène) sont présents sous forme de traces, d'amas, de cordons ou de morceaux. Les altérations courantes sont la carbonatisation, l'ankéritisation, la chloritisation ou la silicification.

Tranchées

Dans les tranchées, l'épaisseur du corridor principal de graphite (>10% de graphite visuel) varie de 0.8m à 2.9m d'épaisseur apparente, la minéralisation est encaissée dans des couches de graphite de taille métrique à plus faible teneur (>1% mais <5% de graphite). Toutes les intersections de graphite (de trace à >10% de graphite visuel) semblent avoir des épaisseurs allant de 0,4m à 11m avec une moyenne de 2,42m. Les résultats de laboratoire indiqueront mieux l'étendue de la minéralisation à haute et à basse teneur.

Le tableau 1 montre la longueur des tranchées et les cibles tandis que le tableau 2 montre les principales observations dans les tranchées. Un total de 63 échantillons de tranchées a été envoyé au laboratoire Actlabs à Ancaster (Ontario) pour l'analyse des paquets de graphite (préparation RX1 et paquet analytique C-Graphitic).

Dans la tranchée 1 (T1), un horizon minéralisé a été échantillonné de 4,5m à 13,5m. Cet horizon a un contenu en graphite visible allant de 10% à 25% à 4.5m et diminue à la fin (~2% de graphite à 12.0m) (Photo 1). Il y avait également 3 échantillons choisis prélevés avec des estimations visuelles de 10 à 25% de contenu en graphite (Photo 4).

Dans la tranchée 2 (T2), un horizon minéralisé a été échantillonné de 3.0m à 7.5m. Cet horizon a une teneur en graphite visible d'environ 2 à 5 %.

Dans la tranchée 4 (T4), un horizon minéralisé a été échantillonné de 3,0m à 5,5m. Cet horizon a un contenu en graphite variant de 2% à 5% à 3.0m et augmente à la fin (~10 à 25% de contenu en graphite à 5.5m) (Photo 2).

Dans la tranchée 5, un horizon minéralisé a été échantillonné de 0,0m à 6,5m. Cet horizon a un contenu en graphite variant de 10% à 25% à 0.0m et diminue à la fin (~2-5% de graphite à 6.5m) (Photo 3).

Un bloc sub-métrique et sub-croissant, de quelques centaines de kilogrammes, a été prélevé près de DDH-AS22-05. Il contient une importante minéralisation de graphite et a été conservé pour de futurs tests métallurgiques.





Tableau 1 : Détails des tranchées

ID du tranchée Longueur de la tranchée

ouverte (m) Longueur d'échantillonnage

du canal (m) Cible ou objectif 1 55 24.0 Testez l'anomalie VTEM.

Ouvrez la minéralisation à l'ouest. 2 30 9.5 Relier l'anomalie VTEM au sondage historique MC-8804, qui a donné une teneur de 2,10 % sur 19,7m. 4 16 9.5 Pli interprété à partir des conducteurs magnétiques.

Relier l'anomalie VTEM au sondage historique MC-8801, qui a donné 1,94% sur 49,6m. 5 15 10.0 Ouvrir la minéralisation à l'est. 6 20 11.0 Ouvrir la minéralisation à l'est.

Tableau 2 : Observations sur les échantillons de canaux

ID du tranchée De (m) À (m) Longueur (m) Observation (%Cg) T1 4.50 6.00 1.50 10-25 T1 6.00 7.50 1.50 5-10 T1 7.50 9.00 1.50 2-5 T1 12.00 13.50 1.50 2-5 T1 Grab 10-25 T1 Grab 10-25 T1 Grab 10-25 T2 3.00 4.50 1.50 2-5 T2 4.50 6.00 1.50 2-5 T2 6.00 7.50 1.50 2-5 T4 1.00 2.00 1.00 2-5 T4 3.00 4.00 1.00 2-5 T4 4.00 5.00 1.00 5-10 T4 4.50 5.50 1.00 10-25 T5 0.00 1.50 1.50 10-25 T5 2.00 3.50 1.50 5-10 T5 3.50 5.00 1.50 5-10 T5 5.00 6.50 1.50 2-5 T5 3.50 5.00 1.50 2-5









Photo 4





échantillons choisis T1 : estimations visuelles de 10-25% de graphite

Forage

Le tableau 3 montre la longueur des trous de forage et les zones cibles, tandis que le tableau 4 montre les informations préliminaires obtenues lors de la diagraphie. La longueur des trous a été planifiée pour cibler principalement des anomalies EM et VTEM peu profondes (à moins de 100 m de profondeur verticale). Lorsque l'accès était temporairement impossible (par exemple, les trous prévus DDH-AS22-02 et DDH-AS22-07), les plateformes de forage ont été éloignées de la cible et leur longueur a été augmentée pour tester la profondeur des anomalies. Tous les trous ont un diamètre NQ. Un total de 504 échantillons a été recueillis suite aux forages et ont été envoyés au laboratoire Actlabs à Ancaster (Ontario), incluant des échantillons standards pour l'analyse des paquets de graphite (préparation RX1 et paquet analytique C-Graphitic).

La pyrite, la pyrrhotite et la magnétite ont été observées dans les carottes de forage et pourraient être responsables de certaines anomalies VTEM, mais les anomalies VTEM ne peuvent pas être expliquées uniquement par ces minéraux, car la forte concentration de ces minéraux est associée à de fortes concentrations de graphite (voir les faits saillants de la minéralisation de forage). Les intersections non associées au graphite présentent de très faibles concentrations de pyrite et de pyrrhotite.

Dans le sondage DDH-AS22-02, un horizon minéralisé a été observé et échantillonné entre 50.55m et 53.20m avec une teneur en graphite visible allant de traces à 5% dans une gouge de faille. Nous pensons que ce sondage n'a pas atteint la cible attendue et sera rééchantillonné dans de futurs programmes de forage.

Dans le sondage DDH-AS22-04, un horizon minéralisé a été observé et échantillonné entre 32.20m et 35.15m avec un contenu en graphite visible variant de 10% à 25% dans une bande massive.

Dans le sondage DDH-AS-05, deux principaux horizons minéralisés ont été observés et échantillonnés. Le premier horizon minéralisé, entre 40.35m et 41.73m a un contenu en graphite visible variant de 20% à 40%. Le deuxième horizon minéralisé, de 127.55m à 128.40m, a une teneur en graphite visible allant jusqu'à 10%, et localement jusqu'à 20% dans une faille de 127.90m à 128.10m.

Dans le sondage DDH-AS22-07, un horizon minéralisé a été observé et échantillonné entre 137.10m et 144.35m avec un contenu en graphite visible variant de 10% à 25% dans une bande massive et disséminée.

Dans le sondage AS22-09, un horizon minéralisé a été identifié et échantillonné entre 30.00m et 41.00m avec du graphite visible, de la pyrrhotite et de la pyrite à l'état de traces jusqu'à 1%. Nous pensons que ce sondage n'a pas atteint la cible attendue et qu'il sera rééchantillonné lors de futurs programmes de forage.

Dans le sondage AS22-10, trois horizons minéralisés ont été identifiés et échantillonnés. Le premier horizon minéralisé se situe entre 16.15m et 24.00m, avec une teneur en graphite visible de 2% et jusqu'à 10% dans les gouges de faille. Le deuxième horizon minéralisé se situe entre 86.20m-97.10m avec un contenu en graphite visible jusqu'à 5%, disséminé. Le troisième horizon minéralisé se situe entre 117.35m-146.80m avec un contenu en graphite visible de 5 à 25%.









Tableau 3 : Détails des forages

Trou de forage Longueur (m) Objectif DDH-AS22-02 55.3 Tester de l'anomalie VTEM DDH-AS22-04 146.1 Tester de l'anomalie VTEM DDH-AS22-05 146.3 Tester l'anomalie VTEM.

Tester le conducteur au nord DDH-AS22-07 173.2 Tester l'anomalie VTEM.

Tester le conducteur au sud DDH-AS22-09 153.0 Tester l'anomalie VTEM.

Tester le conducteur au nord DDH-AS22-10 156.0 Tester l'anomalie VTEM.

Tester le conducteur au sud

Tableau 4 : Observations des carottes de forage

ID du forage De (m) À (m) Longueur (m) Observation (%Cg) DDH-AS22-02 50.55 53.20 2.65 Tr-5 DDH-AS22-04 32.20 33.90 1.70 20-40 DDH-AS22-04 34.35 35.15 0.80 20-40 DDH-AS22-05 40.35 41.73 1.38 20-40 DDH-AS22-05 67.80 71.65 3.85 2-5 DDH-AS22-05 127.55 128.40 0.85 10-20 DDH-AS22-07 137.10 138.15 1.05 20-40 DDH-AS22-07 138.15 138.95 0.80 0.5-2 DDH-AS22-07 138.95 139.70 0.75 5-20 DDH-AS22-07 139.70 140.10 0.40 0.5-1 DDH-AS22-07 140.10 143.00 2.90 40-60 DDH-AS22-07 143.00 144.35 1.35 5-20 DDH-AS22-09 30.00 41.00 11.00 Tr-1 DDH-AS22-10 16.15 24.00 7.85 5-10 DDH-AS22-10 86.20 86.75 0.55 1-5 DDH-AS22-10 95.75 97.10 1.35 1-5 DDH-AS22-10 117.35 119.40 2.05 20-40 DDH-AS22-10 119.40 125.60 6.20 5-20 DDH-AS22-10 125.60 131.75 6.15 1-5 DDH-AS22-10 134.65 137.45 2.80 1-5 DDH-AS22-10 138.90 140.35 1.45 1-5 DDH-AS22-10 144.60 145.85 1.25 20-40 DDH-AS22-10 145.85 146.30 0.45 Tr DDH-AS22-10 146.30 146.85 0.55 10-20

Le président-directeur général, Ellerton Castor, a déclaré : "Ces résultats soulignent les raisons pour lesquelles nous sommes très enthousiastes quant au potentiel commercial futur de la propriété d'Asbury. Nous travaillons sur un conducteur important qui relie la zone actuellement étudiée à la mine historique d'Asbury, où une production commerciale de graphite a été réalisée dans le passé. Le programme actuel était situé à environ 4,5 km de la mine d'Asbury et l'anomalie du conducteur sert à relier les deux zones. La société estime que ce corridor contient une minéralisation importante et pourrait générer un potentiel de ressources significatif, comme nous l'avons déjà démontré à partir des observations dans le forage et les tranchées récemment réalisées."

Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo, OGQ ; et par Pierre-Alexandre Pelletier, P.Geo OGQ, qui sont des personnes qualifiées selon la norme nationale 43-101, et qui ont revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.

Références

Dube, J., 2013. Levé magnétique héliporté et TDEM, propriétés Island et Asbury. Prospectaire Géosurveys Inc pour Focus Graphite Inc. GM 67561.

St-Pierre, S., 1988. Journeaux de Sondage, Campagne d'Automne 1988, Projet McGill. Stratmin Inc. GM 48577.

