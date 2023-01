IBA annonce un contrat avec le Moffitt Cancer Center pour une solution de protonthérapie Proteus®ONE en Floride, aux États-Unis

English French





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 10 janvier 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules, annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'acompte pour un contrat, signé à la fin du mois de décembre 2022, avec l'hôpital H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute ("Moffitt") à Tampa, en Floride, aux États-Unis, pour l'installation de son système de protonthérapie compact Proteus®ONE1. En tant que seul centre de soins oncologiques complets désigné par le National Cancer Institute (NCI) en Floride, Moffitt a précédemment annoncé cette nouvelle installation de traitement par protonthérapie dans le cadre de son expansion en cours.

La solution Proteus®ONE d'IBA, le seul système compact de protonthérapie à modulation d'intensité guidée par imagerie, comprend une tomographie à faisceau conique (Cone Beam Computed Tomography - CBCT) et une solution à portique rotatif ouvert munie des capacités de protonthérapie guidée par le mouvement permettant des traitements de haute qualité avec un flux de patients optimisé ainsi qu’une expérience des utilisateurs et des patients excellente. Le contrat avec Moffitt comprend un accord d'exploitation et de maintenance de 10 ans. Les premiers patients devraient être traités à partir de 2026.

Le prix usuel d’un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie entre USD 40 et 50 millions. La comptabilisation des revenus de ce contrat a commencé en 2022.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, indique : « Ce nouveau contrat renforce la position de leader d'IBA aux États-Unis et dans le monde. Il s'agit du neuvième Proteus®ONE d'IBA dans cette région et du 40ème dans le monde. En tant que centre de lutte contre le cancer désigné par le NCI, Moffitt est réputé pour son excellence scientifique et sa recherche innovante, et nous sommes impatients de travailler avec eux pour offrir aux patients des soins de classe mondiale contre le cancer. Avec ce nouveau contrat de haute qualité obtenu, un pipeline mondial actif et une prise de commande record en 2022, IBA entame 2023 avec confiance. »

Patrick Hwu, Chief Executive Officer of Moffitt Cancer Center, ajoute : « Notre unique mission à Moffitt est de contribuer à la prévention et à la guérison du cancer. La protonthérapie est un outil révolutionnaire et innovant qui nous aide à accomplir cette mission pour nos patients et leurs proches. En tant que leader du marché mondial, IBA était le choix évident pour s'associer à nous alors que nous continuons à innover avec ce traitement passionnant. »

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1800 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de Moffitt Cancer Center

Moffitt se consacre à une mission qui sauve des vies : contribuer à la prévention et à la guérison du cancer. L'établissement de Tampa est l'un des 53 centres de lutte contre le cancer désignés par le National Cancer Institute, une distinction qui reconnaît l'excellence scientifique de Moffitt, sa recherche multidisciplinaire ainsi que sa formation et son éducation rigoureuses. L’expertise du personnel infirmier de Moffitt est reconnu par l'American Nurses Credentialing Center avec le statut Magnet®, sa plus haute distinction. Avec son équipe de plus de 7 800 membres, Moffitt a un impact économique de 2,4 milliards de dollars dans l'État. Pour en savoir plus, appelez le 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488), visitez le site MOFFITT.org et consultez Facebook , Twitter , Instagram et YouTube .

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







