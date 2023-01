Teledyne e2v stellt mit Hydra3D+ den ersten hochauflösenden ToF-Sensor für alle Lichtverhältnisse ohne Bewegungsartefakte vor

English German Chinese (Traditional) Japanese Korean Chinese (Simplified)

GRENOBLE, Frankreich, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY] gibt die Markteinführung von Hydra3D+ bekannt. Dieser neue Time-of-Flight (ToF) CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von 832 x 600 Pixeln ist für vielseitige 3D-Erfassung und -Messungen geeignet.



Der mit der proprietären CMOS-Technologie von Teledyne e2v entwickelte Sensor Hydra3D+ verfügt über brandneue 10-µm-Drei-Tap-Pixel, die sehr schnelle Übertragungszeiten (ab 10 ns) ermöglichen und eine hohe Empfindlichkeit im NIR-Wellenlängenbereich sowie einen hervorragenden Demodulationskontrast aufweisen. Dank dieser präzisen Kombination arbeitet der Sensor selbst bei sich schnell bewegenden Objekten im Aufnahmebereich in Echtzeit ohne Bewegungsartefakte und mit hervorragendem zeitlichen Rauschen bei kurzen Entfernungen, was für Anwendungen wie Pick-and-Place, Logistik, Fabrikautomation und Fabriksicherheit unerlässlich ist. Ein innovatives On-Chip-Multisystem-Management ermöglicht es dem Sensor, in Kombination mit mehreren aktiven Systemen zu arbeiten, ohne dass es zu Interferenzen kommt, die zu falschen Messungen führen können.

Dank seiner hervorragenden Empfindlichkeit kann Hydra3D+ die Beleuchtungsstärke effektiv steuern und eine große Bandbreite an Reflexionen bewältigen. Die hohe Auflösung mit leistungsfähigem On-Chip-HDR und flexibler On-The-Fly-Konfiguration ermöglicht den besten Kompromiss zwischen Parametern auf Anwendungsebene, wie z.B. Entfernung, Objektreflexion, Bildrate usw. Dies macht den Sensor ideal für mittlere und große Entfernungen und/oder für Außenanwendungen wie fahrerlose Transportsysteme, Überwachung, ITS und Bauwesen.

Der Sensor wurde für die Bedürfnisse von Kunden entwickelt, die eine flexible 3D-Erkennung in Echtzeit mit kompromissloser 3D-Leistung wünschen. Er bietet ein großes Sichtfeld für Szenen, die sowohl in 2D als auch in 3D von einem kompakten Sensor erfasst werden, was das System sehr kosteneffizient macht.

Ha Lan Do Thu, Marketing Manager für 3D-Bildverarbeitung bei Teledyne e2v, sagt: „Heutzutage leiden viele Time-of-Flight-Sensoren unter Bewegungsartefakten und können unter wechselnden Betriebsbedingungen nicht sofort funktionieren. Mit Hydra3D+ können unsere Kunden auf einfache Weise zuverlässige 3D-Messungen mit höchster 3D-Leistung und kompromissloser Bildqualität sowohl im 2D- als auch im 3D-Modus erzielen, und zwar in allen Entfernungsbereichen und unter allen Bedingungen, selbst beim Einsatz mehrerer Systeme oder in Außenbereichen.“

Dokumentation, Beispiele und Entwicklungswerkzeuge sind jetzt auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus gibt es mehrere proprietäre Modellierungswerkzeuge, die Kunden bei der Beurteilung der Funktionsweise von Hydra3D+ unterstützen.

