Teledyne e2v 发布首款适用于任何光照条件、无运动伪影的 ToF 传感器 Hydra3D+

English German Chinese (Traditional) Japanese Korean Chinese (Simplified)

法国格勒诺布尔, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v（隶属于 Teledyne Technologies [NYSE: TDY]）发布新款飞行时间（ToF）CMOS 图像传感器 Hydra3D+，像素分辨率为 832 x 600，为多功能 3D 检测和测量量身定制。



Hydra3D+ 采用 Teledyne e2v 专有的 CMOS 技术，具有全新的 10 μm three-tap 像素，传输速度飞快（最快 10 ns），在 NIR 波长下显示出高灵敏度，以及出色的解调对比度。 这种精确的功能组合使该传感器能实时工作而不产生运动伪影（即使场景中有快速移动的物体），并在段工作距离且具备出色的时域噪声，此特性对于拾放、物流、工厂自动化和工厂安全等应用至关重要。 创新性的片上多系统管理功能使其可应用于多个有源系统，不会受到干扰，因此不会错误测量。

Hydra3D+ 出色的灵敏度能有效管理照明功率，在宽广的反射率范围下都能保持稳健。 芯片的高分辨率、强大的片上 HDR、即时灵活配置的特点，能够在距离范围、物体反射率、帧率等应用层级参数之间达到理想平衡。 因此它同样非常适合中长距离及（或）室外应用，例如自动导引车、监控、ITS 和建筑施工。

此传感器专为寻求即时和灵活的3D 检测的客户精心设计，可提供高质无损的3D性能。 其紧凑型传感器可进行 2D 和 3D 大视野场景拍摄，系统极具性价比。

Teledyne e2v 3D 成像营销经理 Ha Lan Do Thu 介绍：“目前，许多飞行时间传感器受运动伪影的影响，无法在不断变化的工作环境下即时发挥性能。 而我们的客户用 Hydra3D+ 可轻松进行可靠的 3D 测量，享受高等级的 3D 性能，在所有距离范围和环境下，甚至在多套系统运作亦或户外环境下，皆能以2D 和 3D 模式提供毫无减损的图像品质。”

现可按需提供文档、样品和开发工具。 我们还提供几种专有的建模工具，支持客户评估 Hydra3D+ 的操作。

关于 Teledyne e2v

Teledyne e2v 的创新引领着医疗保健、生命科学、太空、交通运输、国防和安全以及工业市场的发展。 Teledyne e2v 的独特方法包括了解其客户的市场和应用挑战，并与他们合作提供创新的标准、半定制或完全定制的成像解决方案，为他们的系统带来更多价值。

如需更多信息，请访问 imaging.teledyne-e2v.com

Teledyne e2v 媒体问询联系方式：

yuki.chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47c52b26-5f04-4e0b-be19-6cd4a48961db/zh-Hans