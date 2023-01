French English

Capgemini renforce son approche sectorielle et ses services en matière de développement durable avec l’annonce de deux nominations

Paris, 10 janvier 2023 – Capgemini annonce aujourd’hui deux nouvelles nominations au Comité de Direction Générale du Groupe (GEB) qui renforcent sa capacité à apporter de la valeur à ses clients, en s’appuyant sur sa fine connaissance sectorielle et ses compétences en développement durable.

Focus stratégique sur les approches sectorielles

Jérôme Siméon, qui dirigeait jusqu’ici l’entité stratégique Europe du Sud, est désormais en charge des secteurs au niveau mondial. Dans ces nouvelles fonctions, Jérôme fera converger les fortes expertises sectorielles de Capgemini partout dans le monde afin de répondre aux besoins en transformation propres aux grands groupes internationaux. Il reste membre du Comité de Direction générale du Groupe. Andrea Falleni, jusqu’ici directeur exécutif de Capgemini en Italie et directeur des ventes de la région Europe du Sud de Capgemini, remplace Jérôme en tant que Directeur général de la région Europe du Sud de Capgemini. A cette occasion, Andrea rejoint le Comité de Direction générale du Groupe.

Le développement durable au cœur des offres du Groupe

Cyril Garcia, auparavant Directeur général de Capgemini Invent, est désormais en charge des offres « Sustainability » et de la Responsabilité Sociale et Environnementale au niveau mondial. Dans ces nouvelles fonctions, Cyril est responsable de l’intégration des enjeux de durabilité au sein des offres de services de Capgemini, ainsi que de piloter la stratégie RSE du Groupe afin d’améliorer son propre impact environnemental et sociétal. Il reste membre du Comité de Direction générale du Groupe. Roshan Gya, jusqu’ici Directeur de Capgemini Invent en Europe du Sud et responsable mondial de l’Intelligent Industry, remplace Cyril en tant que Directeur général de Capgemini Invent. Il rejoint le Comité Exécutif du Groupe.

« Ces nouvelles nominations renforcent la position de Capgemini en tant que partenaire stratégique de nos clients pour leurs transformations business, commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Jérôme s’attachera à consolider la vaste expertise sectorielle du Groupe afin de répondre aux enjeux business spécifiques de nos clients internationaux. Cyril s’assurera de mettre la durabilité au cœur de nos offres de services, afin de permettre aux organisations d’atteindre leurs obligations environnementales pour un avenir durable. Ces deux enjeux sont essentiels pour nos clients et leur apporteront beaucoup de valeur ajoutée. Je souhaite également la bienvenue à Andrea et Roshan au sein de notre équipe de direction. Ce sont tous deux des dirigeants exceptionnels et chevronnés aux parcours exemplaires. »

