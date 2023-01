Goodfood et Aloette Go lancent de nouveaux kits de repas pour semer la joie dans les cuisines canadiennes

TORONTO, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp . (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX: FOOD) s'est associé à Aloette Go pour apporter des recettes inspirées de Michelin aux portes des Canadiens cet hiver.



En tant que première marque de kits de repas au Canada, Goodfood fournit des ingrédients frais de la ferme et des recettes préparées par le chef pour permettre aux canadiens de manger et de vivre mieux. Ce nouveau partenariat avec l'un des meilleurs restaurants du pays, Aloette et le partenaire de plats pour emporter Aloette Go, démontre davantage l'engagement de la marque à apporter des ingrédients locaux et des plats de haute qualité dans les cuisines des consommateurs à l'échelle nationale.

Goodfood et Aloette Go offriront deux délicieux kits de repas mis au point en collaboration par le Chef exécutif d'Aloette, Solomon Mason et le Chef de la cuisine, Jordana Rebner. Le kit repas Aloette Wagyu Burger s'inspire de l'un des plats les plus emblématiques d'Aloette, et sera disponible à la commande pour une durée limitée uniquement par les abonnés à Goodfood à travers le pays.

« En tant que leader de l'industrie dans une scène alimentaire en constante évolution, il est important pour nous de continuer à trouver des moyens de rester pertinents et d'enthousiasmer nos clients », a déclaré Solomon Mason, Chef exécutif d'Aloette Go. « Avec de plus en plus de Canadiens cuisinant à la maison, nous sommes ravis de nous associer à Goodfood pour leur apporter l'expérience exceptionnelle d'Aloette Go et aider à rendre le temps du repas plus agréable. »

Aloette Go, la toute dernière entreprise du groupe Alo Food, basé à Toronto, propose une expérience de retrait et de livraison de haute qualité à chaque fois, mettant en évidence les favoris des fans de son restaurant sœur Aloette. Alo Food Group possède également Alo et Alobar Yorkville, deux des premiers restaurants à recevoir une étoile Michelin au Canada en septembre. Maintenant, avec des cartes de recettes faciles à suivre et des ingrédients préportionnés, Goodfood a non seulement facilité la cuisson comme un Chef Michelin, mais permet également aux personnes en dehors de Toronto de déguster les délicieux plats Aloette Go pour la première fois.

« Chez Goodfood, notre priorité est de faire de la cuisine et de l'alimentation une activité passionnante qui éveille la joie et rassemble les gens, plutôt que de créer du stress », a déclaré Jordana Rebner, Chef de la direction de Goodfood. « Nous travaillons en partenariat avec Aloette Go pour offrir à nos abonnés une expérience de cuisine à la maison unique nous permet de tenir notre promesse de rendre l'heure des repas plus agréable, ce qui est particulièrement pertinent au cours de ces mois d'hiver, un moment où nous avons tous pu utiliser un peu plus de joie dans notre vie! »

Présentant des ingrédients frais d'origine locale, les abonnés à Goodfood ont été en mesure de commander le kit repas « Scallops » d'Aloette à la fin du mois de décembre, et sont désormais en mesure de commander le kit repas « Aloette Wagyu Burger » avec le Halloumi et le Pickle Mayo jusqu'au mercredi 1er février. Pour en savoir plus, les Canadiens peuvent consulter le site makegoodfood.ca et commander leur propre kit repas inspiré de Michelin par Goodfood et Aloette Go.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX: FOOD) est une marque de premier plan de solutions de repas natifs numériques au Canada, fournissant des repas frais et des compléments qui permettent aux clients de tout le Canada de déguster facilement des repas délicieux à la maison tous les jours. L'équipe Goodfood est en train de construire la marque de produits alimentaires du millénaire la plus chère du Canada, avec pour mission de créer des expériences qui incitent à la joie et aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète en meilleure santé. Les clients de Goodfood ont accès à des produits frais et délicieux uniques, ainsi qu'à des prix exclusifs, rendus possibles par son équipe culinaire de classe mondiale et ses infrastructures et technologies directement destinées aux consommateurs. Nous sommes passionnés par la connexion de nos fermes partenaires et de nos fournisseurs avec les cuisines de nos clients, tout en éliminant les déchets alimentaires et les frais de vente au détail coûteux. Les bureaux administratifs de la société sont situés à Montréal (Québec), avec des installations de production situées dans les provinces du Québec et de l'Alberta.

À propos d'Alo Food Group

L'Alo Food Group crée et exploite des restaurants de respect à Toronto. Depuis l'ouverture d'Alo - notre vedette de gastronomie - en 2015, nous avons cherché à rendre le luxe accessible tout en rehaussant les favoris séculaires. Nous offrons à nos clients une relation continue dans des lieux où la délicatesse de la nourriture est satisfaite par une passion pour l'hospitalité. Outre Alo, notre portefeuille de restaurants comprend Aloette (2017); Alobar Yorkville (2018); Salon (2019), un espace intime pour les dîners privés; et Aloette Go (2021), une version à emporter et à livrer optimisée de l'original.

Contact:

Jessica Hoffeldt

Agnostic

jhoffeldt@thinkagnostic.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe42155e-3569-49a4-837b-33b7f782e0e1/fr