Dassault Systèmes : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 10 janvier 2023

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2022 :

712 286 actions Dassault Systèmes, et

7 510 217,05 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/07/2022 au 31/12/2022 ont été exécutées :

15 843 transactions à l’achat ;

17 087 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

2 738 027 titres et 99 987 547,94 € à l’achat ;

2 544 916 titres et 93 881 536,54 € à la vente.

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs leur permettant d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour ses 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries et dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations : www.3ds.com/fr

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 15 843 2 738 027 99 987 548 17 087 2 544 916 93 881 536,54 01/07/2022 44 16 308 566 430 128 22 000 772 512,50 04/07/2022 40 9 742 342 770 51 8 589 305 277,30 05/07/2022 73 22 950 799 400 124 17 700 622 230 06/07/2022 22 5 000 176 250 154 31 122 1 122 346,31 07/07/2022 51 14 000 514 625 80 16 000 594 125 08/07/2022 96 24 500 901 850 58 8 500 316 975 11/07/2022 71 16 500 602 882,50 70 11 500 425 245 12/07/2022 50 10 500 384 102,50 106 16 500 613 497,50 13/07/2022 59 12 500 458 141,25 68 12 500 461 865 14/07/2022 67 11 500 423 922,50 80 11 500 425 536,25 15/07/2022 118 16 000 592 544,94 220 35 000 1 310 345,30 18/07/2022 32 7 000 265 791,80 95 14 000 535 534,89 19/07/2022 100 20 000 751 343,18 56 8 750 332 306,25 20/07/2022 - - - 84 13 250 512 795,04 21/07/2022 75 14 000 546 032,50 133 22 000 864 492,33 22/07/2022 57 9 529 374 864,81 74 12 500 495 435 25/07/2022 99 40 000 1 563 550 121 15 000 588 475 26/07/2022 55 10 750 418 645 154 25 000 984 452,50 27/07/2022 117 18 000 707 943,70 202 28 000 1 119 386,90 28/07/2022 32 6 000 241 425 87 15 250 620 013,75 29/07/2022 15 2 250 93 172,50 135 20 000 835 055 01/08/2022 173 30 000 1 252 791 103 45 000 1 886 113,75 02/08/2022 153 25 000 1 042 060,85 52 11 000 459 798,75 03/08/2022 28 5 000 209 638,75 85 12 100 510 069,88 04/08/2022 14 1 500 63 607,50 62 11 500 491 378,50 05/08/2022 126 17 500 742 286,25 23 3 000 129 324 08/08/2022 23 2 500 106 335,72 91 11 750 500 265 09/08/2022 68 12 500 527 001,66 - - - 10/08/2022 52 5 000 208 215 114 20 000 848 557,50 11/08/2022 69 10 000 429 490,01 91 14 000 603 142,34 12/08/2022 61 11 500 492 775 78 10 750 461 982,50 15/08/2022 5 1 001 43 040,31 177 26 501 1 143 155,31 16/08/2022 224 39 251 1 684 718,35 30 4 005 172 720,99 17/08/2022 219 28 750 1 226 226,25 130 21 000 899 582,50 18/08/2022 138 18 250 774 632,50 262 35 750 1 526 485 19/08/2022 169 25 866 1 102 777,40 158 23 500 1 006 045 22/08/2022 268 46 500 1 936 185,50 14 2 250 95 085 23/08/2022 139 39 500 1 578 052,50 32 10 010 403 049,40 24/08/2022 39 15 500 608 420 109 42 250 1 680 342,50 25/08/2022 33 18 750 757 770 65 26 500 1 074 957,50 26/08/2022 112 45 750 1 831 522,50 28 10 000 407 410 29/08/2022 166 39 000 1 514 713,75 26 6 000 234 420 30/08/2022 233 32 170 1 241 959,20 214 24 250 944 554,26 31/08/2022 301 31 900 1 232 404 322 37 150 1 445 781,50 01/09/2022 141 48 338 1 829 292,69 152 25 500 971 835 02/09/2022 83 8 250 310 380 414 46 700 1 770 628 05/09/2022 48 14 000 528 955,50 114 22 500 864 193,75 06/09/2022 136 21 500 829 931,50 136 21 500 837 348,75 07/09/2022 87 15 000 576 400,19 76 10 750 415 905 08/09/2022 120 20 000 768 750 113 23 000 890 336,25 09/09/2022 23 4 500 175 395 118 14 500 566 663,75 12/09/2022 87 13 000 507 075 110 13 500 532 075,13 13/09/2022 227 45 500 1 769 778,75 42 14 750 586 141,25 14/09/2022 76 10 000 376 546,25 64 11 000 417 181,25 15/09/2022 239 40 000 1 480 052,50 - - - 16/09/2022 151 30 000 1 076 017,04 46 7 500 270 033,75 19/09/2022 52 10 500 376 586,25 106 15 000 543 436,51 20/09/2022 148 22 500 803 553,75 18 3 000 109 207,50 21/09/2022 32 5 750 202 812,16 125 20 000 722 075 22/09/2022 202 40 000 1 412 415 24 2 250 81 037,50 23/09/2022 126 20 750 718 202,50 118 16 500 575 477,50 26/09/2022 92 12 500 438 885 118 17 500 618 686,25 27/09/2022 213 28 000 983 108,75 132 18 500 653 551,90 28/09/2022 119 18 000 618 825 148 25 000 871 523,63 29/09/2022 157 23 500 812 433,75 29 5 000 174 379 30/09/2022 38 3 750 129 285 160 22 500 785 585,25 03/10/2022 135 23 000 794 766,25 160 22 250 778 690,88 04/10/2022 - - - 248 37 000 1 357 423,99 05/10/2022 158 16 500 606 852,50 227 25 000 922 766,65 06/10/2022 124 20 000 735 949,25 238 30 000 1 107 151,27 07/10/2022 187 52 350 1 886 005 24 6 572 240 165,16 10/10/2022 135 45 000 1 526 555 54 9 200 315 550,75 11/10/2022 239 35 000 1 176 760 155 23 250 783 756,08 12/10/2022 191 32 500 1 092 937,72 96 12 250 413 548,85 13/10/2022 139 32 500 1 073 307,95 180 25 000 831 820 14/10/2022 208 33 000 1 107 712,50 263 33 000 1 115 356,50 17/10/2022 68 8 700 289 558,63 249 32 750 1 116 247 18/10/2022 168 20 750 722 384,25 205 25 500 892 717,55 19/10/2022 178 45 000 1 547 955 262 35 000 1 208 500,39 20/10/2022 5 3 000 102 172,50 228 33 000 1 152 225,72 21/10/2022 270 44 000 1 518 500,34 96 13 234 457 548,51 24/10/2022 132 17 000 590 956,50 246 35 280 1 234 135,50 25/10/2022 41 4 250 148 691,25 266 38 750 1 392 782 26/10/2022 187 34 500 1 209 958,90 87 16 250 576 293,75 31/10/2022 159 23 500 800 237,50 3 750 26 088,75 01/11/2022 225 30 000 1 006 191,25 52 8 250 283 563,75 02/11/2022 52 9 000 303 472,50 177 27 489 930 556,13 03/11/2022 140 26 500 873 169,49 19 2 500 82 793,75 04/11/2022 91 10 750 358 405 110 15 000 502 075 07/11/2022 143 22 250 738 337,50 65 8 500 283 361,29 08/11/2022 18 3 000 98 853,75 215 27 500 925 378,75 09/11/2022 113 13 000 439 958,09 104 12 250 416 873,75 10/11/2022 57 6 750 226 294,47 400 56 750 2 010 802,90 11/11/2022 15 10 000 373 940,70 285 40 500 1 520 227,50 14/11/2022 93 15 250 571 635 237 26 250 988 342,50 15/11/2022 183 25 750 958 042,20 226 30 750 1 147 747,50 16/11/2022 202 25 750 950 263,45 37 6 000 225 472,50 17/11/2022 199 27 015 982 576,75 143 16 000 584 329,03 18/11/2022 237 31 750 1 149 564,68 282 30 500 1 106 483 21/11/2022 147 28 500 1 017 225 213 24 294 875 149,86 22/11/2022 316 42 500 1 519 473,45 233 43 000 1 540 754,54 23/11/2022 214 30 250 1 086 411,79 152 37 500 1 352 389,84 24/11/2022 128 18 250 661 630 150 15 750 573 120,36 25/11/2022 157 21 250 768 333,75 160 20 270 734 119,36 28/11/2022 188 50 906 1 821 811,90 77 11 250 406 655,13 29/11/2022 141 21 750 764 248,30 85 12 000 426 787,50 30/11/2022 99 15 750 551 370 178 21 250 747 081,25 01/12/2022 12 1 500 54 405 221 40 750 1 478 807,75 02/12/2022 161 27 500 1 002 944,50 246 32 500 1 193 739,80 05/12/2022 182 26 750 967 142,50 40 6 250 227 117,50 06/12/2022 177 25 000 884 130 23 3 750 133 800 07/12/2022 165 24 250 843 303,50 90 15 000 523 185 08/12/2022 171 25 000 863 098,75 69 9 250 320 751,76 09/12/2022 178 27 300 946 142,75 284 35 250 1 226 068,40 12/12/2022 80 13 497 467 679,49 264 35 000 1 227 672,50 13/12/2022 63 8 250 294 502,50 257 40 000 1 448 345,62 14/12/2022 148 20 000 722 783,09 129 16 500 599 686,35 15/12/2022 116 20 250 719 782,50 - - - 16/12/2022 197 35 000 1 198 437,50 84 10 650 365 444,25 19/12/2022 162 22 500 767 955 82 10 000 342 195,63 20/12/2022 207 33 000 1 107 221,25 68 8 250 278 100 21/12/2022 91 15 750 527 955 87 13 000 437 769,37 22/12/2022 181 25 000 842 693,75 187 19 000 644 236,28 23/12/2022 175 25 000 833 250,44 158 18 300 611 790,67 27/12/2022 57 11 250 376 436,25 151 24 750 831 926,25 28/12/2022 251 43 800 1 466 977,50 258 38 250 1 282 995 29/12/2022 215 36 404 1 218 946,41 363 54 750 1 838 092,50 30/12/2022 289 49 500 1 672 297,50 230 36 750 1 243 552,50

