LitePoint 5G 小型基地台晶片組測試解決方案支援 Qualcomm FSM 5G RAN 平台驗證

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SAN JOSE，加利福尼亞州, Jan. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的無線測試解決方案供應商 LitePoint 今日宣佈其 5G 測試解決方案已通過 Qualcomm Technologies, Inc. 的全面驗證，可在 Qualcomm® Development Acceleration Resource Toolkit (QDART) 中校準和驗證採用 Qualcomm® FSM™100 5G RAN 平台的產品，滿足 Sub 6GHz 和毫米波小型基站和遠程無線電頭端產品的需求。Qualcomm FSM 5G RAN 平台為業界領先的小型基地台解決方案，提供高性能和可靠性，同時滿足室內和室外部署具有挑戰性的功耗、成本和尺寸要求。



憑藉先進的功能和豐富的用例，小型基站在提高人口密集的城市中心和企業專用網絡中的 5G 蜂窩覆蓋和容量方面發揮著關鍵作用。 但隨著需求的增加，小型基站測試必須跟上不斷增長的 5G 網絡部署。

LitePoint 應用工程部副總裁 John Lukez 表示，「5G 小型基地台基礎設施有望降低 5G 部署成本，進而將 5G 帶給數十億新用戶。LitePoint 5G 小型基地台測驗解決方案能夠最大程度地降低測驗成本，同時確保具備 5G 基礎設施嚴格要求的無線電性能。」「我們很高興能與 Qualcomm Technologies 合作來實現這個承諾，為全球開發 5G 小型基地台產品的客戶提供更高的價值。」

LitePoint 的 IQxstream-5G 和 IQgig-5G 為 5G FR1 和 5G FR2 技術提供了全面的非信令小型基地台測試覆蓋，且在 QDART 中通過了 Qualcomm FSM100 5G RAN 平台的全面驗證。這些解決方案支援小型基地台從研發到生產的整套測試環境，以滿足小型基地台日益增長的開發需求。

技術細節

LitePoint 的 IQxstream-5G 是一款面向未來、多待測物、多天線製造測試解決方案，具有 200 Mhz 連續帶寬，可用於 5G NR Sub-6 Ghz 頻率範圍內的物理層測試。這款高性能、全面的非信令測試器非常適合跨多種蜂窩技術（包括 2G、3G、4G 和 5G）進行 5G 用戶設備 (UE) 和小型基站測試。

LitePoint 的 IQgig-5G 是首款完全集成的單機多頻段毫米波測試解決方案，專為 5G NR 用戶裝置 (UE) 和小型基站測試而設計，涵蓋 23 至 45GHz 範圍內所有 5G FR2 頻率。其一體化設計使設置、使用、維護變得簡單，並提供用戶在表徵或製造 5G 設備時進行可靠的測量。

關於 LitePoint

LitePoint 專為世界上最具有創新性的無線裝置製造商提供無線測試解決方案和服務，幫助他們確保產品滿足現今消費者的嚴苛需求。LitePoint 產品是業界領先的無線測試創新方案，開箱即用，能夠測試全球廣泛使用的無線晶片組。LitePoint 與智能手機、平板電腦、個人電腦和無線接入點及晶片組的領先製造商合作。總部位於加利福尼亞州矽谷，

在世界各地設有辦事處。LitePoint 是自動化測試設備和工業自動化解決方案的領先供應商 Teradyne (Nasdaq:TER) 的全資子公司。2021 年，Teradyne 收入為 37 億美元，目前在全球擁有超過 6500 名員工。如需瞭解更多資訊，請瀏覽 teradyne.com 。Teradyne® 是 Teradyne, Inc. 在美國和其他國家的註冊商標。

Qualcomm 和 FSM 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

Qualcomm FSM 和 Qualcomm Development Acceleration Resource Toolkit 為 Qualcomm Technologies, Inc 和/或其子公司的產品。