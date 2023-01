Bullion Gold Resources publie ses résultats de forage sur le projet Bousquet

English French

MONTRÉAL, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bullion Gold Resources Corp. (TSX-V: BGD) (“Bullion Gold” ou “la Société”) annonce avoir complété un programme de 17 sondages pour un total d’environ 3,850 mètres au cours de l’automne dernier sur le projet Bousquet (faille de Cadillac, Abitibi, Québec) secteur de l’indice Paquin Est.



Le but de ce programme était de tester le potentiel de surface de cet indice ainsi que d’en vérifier l’extension est. L’ensemble des résultats obtenus démontrent que les valeurs aurifères se concentrent principalement dans la partie centrale de cet indice tendant à diminuer de façon significative vers l’est.

Les meilleurs résultats obtenus au cours de cette campagne de forage sont les suivants :

Sondages



De

(m) A

(m) Longueur

(m) Teneur

g/t Au BO-22-11 118,5 129,0 10,50 1,72 Et 135,00 147,00 12,00 1,23 BO-22-15 223,00 236,00 13,00 1,33 Incluant 232,50 236,00 3,50 3,65 BO-22-17 191,00 193,50 2,50 6,00

(Voir les résultats complets à la fin du présent communiqué de presse)



« Le fait d’avoir recoupé des valeurs aurifères dans pratiquement tous nos forages nous permet d’en connaitre davantage sur la structure de la propriété. La compilation de ces nouveaux résultats couplée à la modélisation 3D permettra d’avoir une meilleure vue sur ce projet. Nous avons plusieurs autres cibles à tester dont la partie Nord de la propriété qui demeure historiquement peu explorée » de souligner M. Jonathan Hamel, président et Chef de la direction de la Société.

Le projet Bousquet se situe dans un camp minier les plus actifs au Canada. Les principaux indices aurifères se situent dans la partie sud de la propriété. Un corridor cisaillé et plissé contenant les indices aurifères Paquin (Est et Ouest), Decoeur, Joannès et CB1 traverse la partie sud de la propriété Bousquet sur près de 3 km. La partie nord de la propriété se situant au nord de la très prolifique faille aurifère Cadillac-Larder Lake (CLL) n’a pratiquement jamais été testé par forages malgré la présence de nombreuses cibles définies par un relevé magnétique réalisée en 2020. La partie ouest de la propriété se situant également au nord de la faille CLL a également été très peu évaluée au cours des années antérieures. Quelques indices d’or y ont été retracés par forage au cours du siècle dernier.

Ce communiqué a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, Géo., administrateur et géologue qualifié selon la norme 43-101.

À propos de Bullion Gold Resources

Bullion Gold est impliquée dans l'identification, l'exploration et le développement de propriétés minières viables dans la province de Québec et en Colombie-Britannique. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.bulliongold.ca

