Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i fjerde kvartal 2022

SLAKTET VOLUM AV LAKS OG ØRRET

Slaktet volum av laks og ørret for fjerde kvartal 2022 ble 53.300 GWT for fjerde kvartal 2022 og 174.600 GWT for 2022 samlet sett. Dette inkluderer ikke volumer fra Scottish Seafarms.

Slaktet volum og laks og ørret per region / havbruksselskap (i 1.000 GWT):

Lerøy Aurora: 15,1

Lerøy Midt: 21,0

Lerøy Sjøtroll: 17,2 (hvorav 6,8 var ørret)

FANGSTVOLUM VILLFISK

Fangstvolum av villfisk (Lerøy Havfisk) utgjorde 13.100 tonn i 4. kvartal 2022, hvorav 5.700 tonn med torsk. For 2022 samlet sett ble fangstvolum av villfisk 71.700 tonn, hvorav 23.700 tonn med torsk.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2022 blir offentliggjort den 21. februar 2022 klokken 06:30.

Spørsmål kan rettes til selskapets CFO Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.