COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 10 janvier 2023 N° 01 – 2023

SCOR Investment Partners: confirmé dans sa démarche d’investisseur durable par le renouvellement et l’obtention de nouveaux labels LuxFLAG ESG et LuxFLAG Environment.

SCOR Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du groupe SCOR, est fière d’annoncer que six de ses véhicules d’investissement sont désormais labellisés LuxFLAG après le renouvellement ou l’obtention de leurs labels.

Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG), acteur indépendant de la finance durable vise à promouvoir la mobilisation de capitaux pour des investissements durables en attribuant un label reconnaissable aux véhicules d’investissement éligibles.

Le label LuxFLAG ESG certifie que le produit d’investissement intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) tout au long du processus d’investissement en filtrant 100% du portefeuille investi selon l’une des stratégies et normes ESG reconnues par LuxFLAG.

Le label LuxFLAG Environnement certifie que le produit d'investissement investit principalement ses actifs (au moins 75%) dans des secteurs liés à l'environnement de manière responsable.

Quatre fonds de SCOR Investment Partners disposent ainsi du label LuxFLAG ESG :

Le fonds SCOR Sustainable Euro Loans (renouvellement du label), classé Article 8 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR),

Le fonds SCOR Sustainable Euro High Yield (renouvellement du label), classé Article 8 SFDR,

Le fonds SCOR F unds – ESG Euro Short Term Duration High Yield , (obtention du label) nouvellement classé Article 8 SFDR suite au renforcement de son processus d'investissement durable ; et

, (obtention du label) nouvellement classé Article 8 SFDR suite au renforcement de son processus d’investissement durable ; et Le fonds SCOR Euro Loans Natural Capital (obtention du label « Applicant Fund Status »), lancé en novembre 2022, classé article 9 SFDR. Le fonds vise à financer des sociétés s’engageant à limiter leur impact environnemental grâce notamment à une utilisation plus durable de l’eau et de l’énergie, ou à une politique de réduction des déchets.

Enfin, deux fonds de dette infrastructure disposent du label LuxFLAG Environment :

Le fonds SCOR Infrastructure Loans III (renouvellement du label), classé Article 8 SFDR, qui a achevé sa période d’investissement ; et

Le fonds SCORLUX Infrastructure Loans IV (confirmation du label après avoir obtenu un label « Applicant Fund Status » en 2021), classé Article 9 SFDR. Actuellement en phase de levée de fonds et en cours de déploiement, ce véhicule est la quatrième génération de la stratégie de dette infrastructure senior de la société de gestion, et investit exclusivement dans des projets à impact environnemental et social positif.

Fabrice Rossary, Président du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « Ces labels confirment la robustesse de l’intégration des critères ESG dans nos processus d’investissement, ainsi que notre capacité d’innovation sur les classes d’actifs privées. Nous réaffirmons notre positionnement en tant qu’investisseur responsable et notre engagement à financer, ensemble, le développement durable de la société. ».

Pour de plus amples informations, contactez Louis Bourrousse, Head of Business Development, +33 1 58 44 78 62, lbourrousse@scor.com

A propos de SCOR Investment Partners

Financer, ensemble, le développement durable de la société.

SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de sept pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier Direct, Dettes Immobilières, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 6,1 milliards à fin septembre 2022. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 18,4 milliards à la même date (engagements non tirés inclus).

Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com

Document publicitaire destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement.

Veuillez-vous référer à l’ensemble des documents réglementaires du Fonds, disponibles gratuitement et sur simple demande auprès de l’équipe Vente et Marketing de SCOR Investment Partners SE, avant de prendre toute décision finale d’investissement.

