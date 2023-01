LVMH : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

English French

Paris, le 10 janvier 2023

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

21 000 titres

26 234 038,92 euros en espèces

Au cours du second semestre 2022, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

3 176 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 228 470 titres et un montant total de 147 869 055,80 euros

3 614 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 237 470 titres et un montant total de 154 293 482,20 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions







Nombre de titres







Capitaux en euros







Date







Nombre de transactions







Nombre de titres







Capitaux en euros







Total 3 176 228 470 147 869 055,80 Total 3 614 237 470 154 293 482,20 01/07/2022 5 1 000 577 200,00 01/07/2022 4 1 000 579 000,00 05/07/2022 76 5 200 2 991 601,40 04/07/2022 13 1 000 586 000,00 11/07/2022 34 3 000 1 758 000,00 05/07/2022 2 1 000 591 000,00 12/07/2022 10 1 000 600 000,00 06/07/2022 138 5 200 3 065 818,60 13/07/2022 15 2 000 1 202 000,00 07/07/2022 77 4 000 2 439 581,80 14/07/2022 12 1 000 601 000,00 08/07/2022 1 1 000 613 000,00 15/07/2022 54 3 000 1 787 000,00 11/07/2022 203 2 000 1 187 900,00 19/07/2022 35 1 000 609 000,00 12/07/2022 26 2 000 1 217 000,00 21/07/2022 9 159 98 580,00 13/07/2022 19 1 000 606 500,00 25/07/2022 29 1 000 637 244,00 14/07/2022 15 1 000 607 000,00 26/07/2022 25 3 000 1 892 000,00 15/07/2022 29 2 000 1 205 000,00 27/07/2022 10 4 000 2 462 000,00 18/07/2022 38 2 000 1 230 000,00 01/08/2022 12 1 000 669 000,00 19/07/2022 22 2 000 1 246 000,00 02/08/2022 16 2 000 1 357 000,00 20/07/2022 18 1 000 634 000,00 05/08/2022 44 3 000 2 049 200,00 21/07/2022 25 2 159 1 368 647,00 09/08/2022 8 1 000 683 000,00 22/07/2022 18 1 000 639 000,00 10/08/2022 12 1 000 673 000,00 25/07/2022 1 1 000 641 000,00 17/08/2022 26 1 000 700 238,40 26/07/2022 13 1 000 637 000,00 18/08/2022 17 1 000 700 000,00 27/07/2022 251 5 000 3 151 238,50 19/08/2022 29 2 000 1 396 700,00 28/07/2022 52 4 000 2 609 500,00 22/08/2022 87 3 000 2 057 500,00 29/07/2022 7 2 000 1 345 000,00 25/08/2022 28 1 499 1 031 312,00 01/08/2022 40 3 000 2 045 300,00 26/08/2022 52 3 000 2 028 000,00 04/08/2022 15 1 000 692 000,00 29/08/2022 70 3 000 1 962 100,00 08/08/2022 11 1 000 689 000,00 30/08/2022 36 2 000 1 316 000,00 10/08/2022 19 2 000 1 365 000,00 31/08/2022 21 3 000 1 954 300,00 11/08/2022 19 1 000 695 000,00 01/09/2022 89 5 000 3 157 200,00 15/08/2022 12 1 000 698 000,00 05/09/2022 32 2 123 1 336 198,00 17/08/2022 19 1 000 704 000,00 06/09/2022 31 2 000 1 267 000,00 18/08/2022 15 1 000 707 000,00 07/09/2022 17 1 000 635 000,00 24/08/2022 17 1 000 684 900,00 08/09/2022 11 1 000 635 000,00 25/08/2022 5 499 345 807,00 12/09/2022 22 1 000 652 000,00 29/08/2022 18 2 000 1 322 400,00 13/09/2022 26 2 014 1 321 128,00 30/08/2022 20 2 000 1 344 000,00 14/09/2022 4 83 53 535,00 02/09/2022 34 2 000 1 284 000,00 15/09/2022 61 4 000 2 572 000,00 05/09/2022 39 2 123 1 347 555,80 16/09/2022 21 2 000 1 265 000,00 06/09/2022 27 2 000 1 280 000,00 19/09/2022 61 3 000 1 895 900,00 07/09/2022 33 2 000 1 285 000,00 20/09/2022 59 4 000 2 553 000,00 08/09/2022 29 2 000 1 284 000,00 21/09/2022 32 2 000 1 253 000,00 09/09/2022 32 2 000 1 303 000,00 22/09/2022 83 5 000 3 149 800,00 12/09/2022 34 2 014 1 323 268,00 23/09/2022 79 6 001 3 663 827,50 13/09/2022 12 1 000 664 000,00 26/09/2022 37 3 000 1 831 000,00 14/09/2022 30 1 583 1 036 864,80 27/09/2022 46 4 000 2 444 000,00 15/09/2022 16 1 000 645 000,00 28/09/2022 31 1 000 599 568,40 16/09/2022 56 3 000 1 914 099,00 29/09/2022 38 4 000 2 415 000,00 19/09/2022 44 4 000 2 545 000,00





ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



30/09/2022 44 3 000 1 809 000,00 20/09/2022 15 2 000 1 297 000,00 03/10/2022 40 3 000 1 798 000,00 21/09/2022 55 3 000 1 902 000,00 05/10/2022 67 5 000 3 203 115,60 22/09/2022 11 1 000 639 000,00 06/10/2022 15 2 001 1 268 730,70 23/09/2022 1 1 629,30 07/10/2022 48 4 000 2 497 100,00 26/09/2022 44 4 000 2 454 000,00 10/10/2022 52 4 000 2 421 800,00 27/09/2022 53 4 000 2 470 900,00 11/10/2022 15 2 000 1 211 300,00 28/09/2022 32 3 000 1 827 000,00 13/10/2022 76 6 000 3 636 000,00 29/09/2022 28 2 500 1 518 000,00 14/10/2022 24 2 000 1 249 000,00 30/09/2022 35 2 500 1 526 000,00 17/10/2022 18 2 000 1 235 000,00 03/10/2022 54 4 000 2 423 000,00 18/10/2022 5 2 000 1 271 000,00 04/10/2022 138 10 500 6 642 250,00 19/10/2022 27 3 000 1 888 000,00 05/10/2022 44 3 000 1 946 000,00 20/10/2022 13 1 000 625 000,00 06/10/2022 1 1 643,00 21/10/2022 42 3 000 1 878 500,00 10/10/2022 49 4 000 2 441 221,20 24/10/2022 39 3 000 1 891 000,00 11/10/2022 32 2 000 1 220 000,00 26/10/2022 29 2 000 1 309 000,00 12/10/2022 35 4 000 2 491 600,00 27/10/2022 20 2 000 1 311 000,00 13/10/2022 51 3 000 1 837 000,00 28/10/2022 24 2 000 1 295 000,00 14/10/2022 73 5 000 3 152 000,00 31/10/2022 33 4 000 2 564 000,00 17/10/2022 54 4 000 2 534 000,00 01/11/2022 25 2 000 1 301 000,00 18/10/2022 22 2 000 1 289 600,00 02/11/2022 34 5 000 3 231 000,00 19/10/2022 17 1 000 637 000,00 03/11/2022 40 3 000 1 884 200,00 20/10/2022 51 4 000 2 530 000,00 07/11/2022 41 3 000 1 973 000,00 21/10/2022 41 3 000 1 897 000,00 08/11/2022 9 1 000 651 000,00 24/10/2022 38 3 000 1 911 000,00 09/11/2022 23 1 000 653 000,00 25/10/2022 61 4 000 2 595 187,50 10/11/2022 32 2 000 1 298 000,00 26/10/2022 37 2 000 1 326 000,00 14/11/2022 11 1 000 701 000,00 27/10/2022 5 1 000 659 000,00 15/11/2022 17 2 000 1 402 000,00 28/10/2022 14 1 000 649 630,40 16/11/2022 29 2 000 1 393 000,00 31/10/2022 10 1 000 645 000,00 17/11/2022 23 1 000 694 000,00 01/11/2022 42 4 000 2 621 000,00 18/11/2022 15 1 000 697 000,00 02/11/2022 13 2 000 1 316 000,00 21/11/2022 10 1 000 693 000,00 03/11/2022 10 1 000 629 000,00 22/11/2022 38 3 000 2 071 000,00 04/11/2022 94 8 000 5 200 200,00 24/11/2022 16 1 000 698 900,00 07/11/2022 40 2 000 1 323 000,00 25/11/2022 27 1 788 1 245 660,00 08/11/2022 19 1 000 656 000,00 28/11/2022 34 2 212 1 535 064,40 09/11/2022 10 1 000 658 000,00 01/12/2022 24 2 000 1 445 000,00 10/11/2022 88 7 000 4 673 861,00 02/12/2022 34 3 000 2 142 000,00 11/11/2022 32 4 000 2 818 400,00 05/12/2022 29 1 000 711 000,00 15/11/2022 14 2 000 1 412 000,00 06/12/2022 22 1 000 710 000,00 18/11/2022 8 1 000 702 000,00 07/12/2022 17 1 000 707 600,00 21/11/2022 19 1 000 698 000,00 08/12/2022 31 2 000 1 425 200,00 22/11/2022 57 3 000 2 086 000,00 09/12/2022 36 2 000 1 436 248,40 23/11/2022 7 532 373 996,00 12/12/2022 25 1 000 714 600,00 24/11/2022 1 468 328 536,00 13/12/2022 16 1 000 724 000,00 28/11/2022 39 2 000 1 400 000,00 14/12/2022 36 2 000 1 442 000,00 29/11/2022 3 1 000 704 700,00 15/12/2022 96 6 000 4 259 800,00 30/11/2022 81 6 000 4 324 401,20 ACHATS VENTES Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



Date



Nombre de transactions



Nombre de titres



Capitaux en euros



16/12/2022 35 3 001 2 074 695,00 02/12/2022 25 2 000 1 439 000,00 19/12/2022 25 2 000 1 379 000,00 07/12/2022 11 1 000 714 500,00 20/12/2022 13 1 389 941 909,00 08/12/2022 54 3 000 2 155 000,00 22/12/2022 33 2 000 1 368 000,00 09/12/2022 3 1 000 725 000,00 23/12/2022 66 3 000 2 027 000,00 13/12/2022 45 3 000 2 182 000,00 30/12/2022 31 2 000 1 385 500,00 14/12/2022 23 2 000 1 454 000,00 16/12/2022 13 1 001 692 695,00 19/12/2022 21 1 389 970 078,00 20/12/2022 23 1 000 682 000,00 21/12/2022 13 1 000 687 000,00 23/12/2022 16 1 000 679 000,00 27/12/2022 100 5 000 3 431 073,10 29/12/2022 21 1 000 692 000,00

LVMH

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun, Château d’Esclans, Château Galoupet et Joseph Phelps. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Loro Piana, RIMOWA, Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna, Maison Francis Kurkdjian et Officine Universelle Buly. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bulgari, TAG Heuer, Tiffany & Co., Chaumet, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Starboard Cruise Services, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

Pièce jointe