EfTEN Real Estate Fund III AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2022

EfTEN Real Estate Fund III AS’i konsolideeritud üüritulu oli detsembris kokku 1 293 tuhat eurot, s.o 211 tuhat eurot kõrgem kui novembris. Fondi üüritulu tõusis detsembris tänu Saules Miestas kaubanduskeskuse käibeüüridele.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli detsembris 1 093 tuhat eurot, s.o 147 tuhat eurot kõrgem kui novembris.

Fondi intressikulud kasvasid detsembris 24% võrra ning olid kokku 217 tuhat eurot. Fondi laenude kaalutud keskmine intressimäär kasvas EURIBOR-i tõusu mõjul 3,69%-ni (30.11.2022 seisuga oli kaalutud keskmine intressimäär 3,32%).

2022. aastal teenis EfTEN Real Estate Fund III AS 13,5 miljonit eurot konsolideeritud üüritulu (11% rohkem kui eelmisel aastal) ning 11,8 miljonit eurot EBITDA-d (17% rohkem kui eelmisel aastal). Like-for-like portfelli EBITDA kasvas samal ajal 13% (1,29 miljonit eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis 2022. aastal kokku 6,2 miljonit eurot vaba rahavoogu. Sellest rahavoost, arvestades fondi dividendipoliitikat, saaks maksta 4,638 miljonit netodividendiks (91,4 senti aktsia kohta). Lisaks saab EfTEN Laagri OÜ (Laagri Selveri kinnistu omanikettevõte) pangalaenu refinantseerimisest 2023. aasta veebruaris lisavahendeid, mille tulemusel saaks fond aktsionäridele maksta netodividendi kokku 5,438 miljonit eurot (1,072 eurot aktsia kohta). Eelmisel aastal maksis EfTEN Real Estate Fund III AS investoritele netodividendi 0,8 eurot aktsia kohta. Märgime, et seoses EfTEN Kinnisvarafond AS ning EfTEN Real Estate Fund III ühinemisega (ühinemise bilansipäev oli 01.01.2023) plaanitav dividendimakse suureneb, sest 2023. aasta kevadel jaotatavas kasumis võetakse fondis arvesse ka ühendatava EfTEN Kinnisvarafond AS-i ning tema tütarettevõtete vabad vahendid.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i puhaskasum oli 2022. aastal kokku 11,4 miljonit eurot (2021: 13,099 miljonit eurot). Väiksem puhaskasum on seotud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusega, mis sellel aastal oli 3,1 miljonit eurot ja 2021. aastal 6,4 miljonit eurot. Kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus kasvas 2022. aastal kokku 1,9% (eelmisel aastal 4,1%).

EfTEN Real Estate Fund III AS’i NAV oli 31.12.2022 seisuga 20,5548 eurot ja EPRA NRV 21,907 eurot. Nii EPRA NRV kui NAV kasvasid detsembris 0,5%.

Seoses EfTEN Real Estate Fund III AS ja EfTEN Kinnisvarafond AS ühinemisega (ühinemise bilansipäev oli 01.01.2023) on käesolevale teatele lisatud ka EfTEN Kinnisvarafond AS viimane finantsülevaade.

