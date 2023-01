Aurachain expandiert in den Private Banking Sektor und hilft der Sora Bank AG, die Kreditbearbeitungszeit um bis zu 85 % zu reduzieren

French German

SARNEN, Schweiz, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aurachain, die Low-Code-Softwareentwicklungsplattform, hat es der Sora Bank in Liechtenstein erfolgreich ermöglicht, die Bearbeitungszeit von Krediten durch eine Kreditanwendung um bis zu 85 % zu reduzieren – alles in wenigen Wochen und mit Hilfe der kostenlosen Ressourcen von Aurachain. Nach Abschluss eines Trainingsprogramms war die Privatbank in der Lage, ihre Prozessautomatisierung eigenständig auszuweiten und schrittweise Lösungen zu implementieren, die sowohl für interne als auch für externe Stakeholder wichtige Verbesserungen bringen.

In der Vergangenheit war die Bearbeitung von Kreditanträgen ein sehr aufwändiger manueller Prozess, der durch Papierakten, E-Mails und unzusammenhängende Aufzeichnungssysteme verwaltet wurde. Infolgedessen musste die Bank mit Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Wochen rechnen, um Genehmigungen zu erhalten. Die Sora Bank nutzte die Low-Code-Funktionen von Aurachain, um eine End-to-End-Anwendung zu entwickeln, die alle Interaktionen bei der Kreditbearbeitung digitalisiert. Die neue Lösung bietet ein nahtloses digitales Erlebnis für Kundenbetreuer der Sora Bank, Führungskräfte im Private Banking, Kreditanalysten, Ausschussmitglieder und bei Bedarf sogar Vorstandsmitglieder.

Verkürzung der Bearbeitungszeit von Krediten um bis zu 85 % im ersten Monat der Aktivität

Die Kreditflusslösung, die auf der Aurachain-Plattform aufgebaut wurde, verwaltet den gesamten Lebenszyklus von Kundenanträgen – von dem Moment, in dem ein Kreditantrag gestellt wird, bis zur Erstellung des Kreditvertrags. Das digitale Verfahren beschleunigt Kreditprüfungen und generiert alle Dokumente, die für regulatorische und Compliance-Zwecke erforderlich sind. Routing und Genehmigungseskalationen werden auf der Grundlage des operativen Governance-Modells der Bank eingerichtet.

Marcel Pfister, Head of Private Banking bei der Sora Bank kommentiert dazu:

„Durch den Einsatz der Aurachain-Plattform waren wir in der Lage, wichtige Arbeitsabläufe innerhalb weniger Monate zu digitalisieren. Das Team von Aurachain hat uns geholfen, den Start zu schaffen und die großartige Kundenunterstützung hat es uns ermöglicht, interne Kapazitäten in einem Tempo aufzubauen, mit dem wir uns wohl fühlen. Als Privatbank haben wir jetzt mehr Transparenz, Flexibilität und können schneller arbeiten. Sowohl unsere internen als auch unsere externen Kunden profitieren von schnelleren Entscheidungen und einer geringeren Fehlerquote. Wir arbeiten bereits an weiteren Prozessen, die über die Aurachain-Plattform abgewickelt werden sollen, um die Effizienz zu erhöhen.“

Ein zukünftiges, vollständig digitales Interaktionsmodell, das bis zum Kunden reicht, kann das Kundenerlebnis weiter verbessern, indem es die digitale Verteilung und Unterzeichnung von Dokumenten sowie das Hochladen von erforderlichen Informationen und Dokumenten in die Anwendung ermöglicht. Die integrierte Fähigkeit von Aurachain, vollständige Prüfungen aller Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kreditprodukten der Bank zu generieren, ermöglicht der Sora Bank AG operative Exzellenz.

Adela Wiener, CEO von Aurachain, äußert sich dazu wie folgt: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Sora Bank mit der Einführung unserer unternehmenstauglichen Plattform sofort Ergebnisse erzielt hat. Dieser schnelle Return on Investment zeigt, wie die erstklassige Low-Code-Technologie, die wir bei Aurachain anbieten, nahtlos implementiert sowie integriert werden kann, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Prozessautomatisierung voranzutreiben und Geschäftsprobleme vom ersten Tag an zu reduzieren.“

Über Sora Bank AG

Die Sora Bank wurde 2001 gegründet und bietet vermögenden Privatkunden, Geschäftsleuten sowie Familien eine Reihe von Dienstleistungen wie modernes Portfoliomanagement, klassisches Banking und in naher Zukunft auch digitales Banking an.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sorabank.com/de/

Über Aurachain

Aurachain versetzt Unternehmen in die Lage, mit Hilfe einer leistungsstarken Low-Code-Plattform schnell digitale Prozessanwendungen zu erstellen. Optimierte Arbeitsabläufe und außergewöhnliche Schnittstellen nutzen das Fachwissen von Experten, Geschäftsanalysten und professionellen Entwicklern, um vom ersten Tag an einen echten Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Unternehmen und Behörden nutzen Aurachain gleichermaßen, um Entwicklungszeiten zu verkürzen, Geschäftsabläufe zu optimieren sowie Innovationen zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.aurachain.ch

