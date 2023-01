Aurachain s'étend au secteur de la banque privée et aide Sora Bank AG à réduire le temps de traitement des prêts jusqu'à 85 %

French German

SARNEN, Suisse, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aurachain , plateforme de développement de logiciels low-code, a permis à Sora Bank au Liechtenstein de réduire les délais de traitement de dossiers de prêts enregistrés jusqu'à 85 % via une application de demandes de crédit — le tout est effectué en quelques semaines avec l'aide des ressources gratuites d'Aurachain. À l'issue d'un programme de formation, la banque privée a été en mesure d'étendre son parcours d'automatisation des processus par elle-même, et de mettre progressivement en place des solutions pouvant apporter des améliorations importantes pour les parties prenantes à la fois internes et externes.



Historiquement, gérer les demandes de crédit était un processus manuel intensif, comprenant de nombreux fichiers papier et courriels, et dépendant de registres manquant de cohésion. En conséquence, la banque devait accepter des délais de traitement allant jusqu'à deux semaines avant d'obtenir les autorisations. En s'appuyant sur les capacités low-code de base d'Aurachain, Sora Bank a créé une application de bout en bout permettant de numériser toutes les interactions dans le système de traitement des prêts. Cette nouvelle solution offre une expérience numérique transparente pour Sora Bank, de ses gestionnaires des relations, à ses cadres chargés des banques privées, à ses analystes de crédit, aux membres de son comité, et même aux membres de son conseil d'administration, le cas échéant.

Délai de traitement des prêts réduit jusqu'à 85 % lors du premier mois d'activité

La solution de gestion des crédits élaborée sur la plateforme Aurachain gère l'intégralité du processus de demande des clients, depuis le moment où une demande de prêt est faite, jusqu'au moment où un contrat de crédit est généré. L'expérience numérique accélère la phase de vérification de solvabilité et génère tous les documents requis à des fins réglementaires et de conformité. Les phases suivantes de transfert et d'autorisation sont mises en place en fonction du modèle de gouvernance opérationnelle de la banque.

Marcel Pfister, Directeur du département de Banque Privée chez Sora Bank a déclaré :

« L'utilisation de la plateforme Aurachain nous a permis de passer au traitement en numérique de tâches essentielles, et ce en seulement quelques mois. L'équipe Aurachain nous a aidés à démarrer sur les chapeaux de roue, et leur service client phénoménal nous a permis de renforcer nos capacités internes à un rythme avec lequel nous sommes à l'aise. En tant que banque privée, nous disposons désormais d'une meilleure transparence, d'une plus grande flexibilité, et nous pouvons traiter les demandes plus rapidement. Nos clients, à la fois internes et externes, constatent des décisions plus rapides et un taux d'erreur plus faible. Nous travaillons déjà sur d'autres processus pour pouvoir les gérer via la plateforme Aurachain afin d'augmenter encore plus notre efficacité. »

Un prochain modèle d'interaction entièrement numérique s'étendant au client pourra davantage améliorer l'expérience de celui-ci, grâce à la distribution et signature numérique de documents ainsi que le téléchargement via l'application des informations et des documents requis. La capacité intégrée d'Aurachain à générer des audits complets de toutes les activités associées aux produits d'emprunt de la banque permet à Sora Bank AG d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Adela Wiener, PDG d'Aurachain, a déclaré : « Nous sommes ravis de constater que l'adoption par Sora Bank de notre plateforme pour les entreprises a immédiatement porté ses fruits. Ce retour sur investissement rapide met en lumière la façon dont la technologie low-code haut de gamme que nous proposons chez Aurachain peut être mise en place et intégrée de manière homogène, pour permettre à nos clients d'automatiser les processus et de réduire, dès le premier jour, les difficultés liées à l'activité de la compagnie. »

À propos de Sora Bank AG

Fondée en 2001, Sora Bank offre une gamme de services bancaires privés tels qu'une gestion moderne des portefeuilles, des activités bancaires classiques et, dans un avenir proche, des activités bancaires numériques. Les clients de Sora Bank sont des particuliers, des hommes d'affaires et des familles fortunés.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.sorabank.com/fr/

À propos d'Aurachain

Aurachain donne aux organisations (ses clients) la possibilité de créer rapidement des applications de procédés numériques grâce à une puissante plateforme low-code. Des flux de travail optimisés et des interfaces exceptionnelles permettent de tirer directement parti de l'expertise des experts en la matière, des analystes commerciaux et des développeurs professionnels, afin d'offrir une véritable valeur commerciale dès le premier jour. Les entreprises et les gouvernements utilisent Aurachain pour réduire les délais de développement, optimiser les opérations commerciales et accélérer l'innovation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aurachain.ch

