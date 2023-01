Harju Maakohus kinnitas Kalaport OÜ-ga sõlmitud kompromissi

English Estonian

Harju Maakohus kinnitas 10. jaanuaril 2023 AS Baltika tütarettevõtte Baltman OÜ ja Kalaport OÜ vahel 5. jaanuaril 2023 sõlmitud kompromissi, millega lõpetatakse Tallinnas vanalinnas Suur-Karja 14 asuva Ivo Nikkolo kaupluse üürilepingut puudutav kohtuvaidlus, mis sai alguse 2021. aasta alguses. Vaidluse sisu on täpsemalt kirjeldatud AS Baltika 9. veebruari 2021 avaldatud börsiteates ning kompromissiga seotud informatsioon on avalikustatud 6. jaanuari 2023 börsiteates.

Kompromissiga loobusid nii Kalaport OÜ kui ka Baltman OÜ vastastikku kõikidest esitatud nõuetest ja Baltman OÜ jätkab üürilepingu täitmist arvestades kompromissis kokku lepitud erisusi alates 01.02.2023. Kompromissi tingimused on pooltevahelise kokkuleppega konfidentsiaalsed.